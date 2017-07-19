وزير الداخلية: السيسي كشف الغطاء عن الإرهاب والدول الممولة

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احتفلت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بتخريج دفعة جديدة من طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، وقيادات الدولة والوزارة والشخصيات العامة.

وأشار وزير الداخلية، في كلمته إلى أن جهاز الشرطة يدرك حجم التهديدات التى تحدق بالوطن، وحجم الإرهاب الأسود البغيض الذي يضرب العالم بأسره، متهمًا قوى الشر وخفافيش الظلام بتغذية موجات الكراهية والقتل، قائلًا: "إن الإرهاب هو الخطر الأكبر الذى أصبح يهدد استقرار الشعوب ويقوض أمنها، وتزداد خطورة هذه الآفة نتيجة تنامى حدة الصراعات الإقليمية بالمنطقة، والتى تتخذها خفافيش الظلام من دعاة الشر والإرهاب ستارًا يتخفون ورائه للعصف باستقرار المنطقة».

وأضاف الوزير: "الرئيس السيسي نجح في كشف الغطاء عن الجماعات الإرهابية والدول والأجهزة التي تمول عمليات القتل وزعزعة استقرار الدول والشعوب"، مشددًا على عزم رجال الشرطة الإسهام الجاد فى تحصين المصالح العليا للبلاد من كل خطر يهددها، وهم على قدر كبير من الوعى بمسئوليتهم فى انتهاج المزيد من سبل التطوير والتحديث.

وتابع: "إن رجال الشرطة يؤكدون على تمسكهم الراسخ بأداء الواجب، وعلى عهدهم أمام الله وأمام شعب مصر، بأن يظلوا حصنًا منيعًا لأمن الوطن وأمان المواطنين، متسلحين بسلطان القانون وهيبته، وبما كفله الدستور والقانون من ضمانات لإنفاذه، ملتزمين بالحفاظ على الكرامة الإنسانية وحماية قيم وحقوق المواطنين، ولم ولن يترددوا أبدا فى التضحية بدمائهم وأرواحهم ليأمن كل مواطن على حياته وعرضه وماله".

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فيما قلد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوائل الخريجين من طلاب كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا نوط الامتياز من الطبقة الثانية.

وشهد الرئيس مراسم تسليم وتسلم القيادة بين طلاب الدفعتين الحالية والجديدة بأكاديمية الشرطة، حيث سلم أول الخريجين من الأكاديمية علم كلية الشرطة إلى أقدم طلابها لتسلم القيادة إلى دفعة جديدة.

وفي نهاية الحفل قدم الطلاب الخريجون عروضًا تظهر ما اكتسبوه من مهارات فائقة فى التعامل مع الخارجين على القانون، وكيفية تنفيذ الاقتحامات وتحرير الرهائن، وأبرز التدريبات التى تلقوها خلال تواجدهم داخل الكلية، وتظهر العروض الكفاءات الكبيرة التى تم تدريبهم عليها خلال الفترة الماضية.