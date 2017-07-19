أخبار عاجلة

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير الداخلية: السيسي كشف الغطاء عن الإرهاب والدول الممولة

Google+ Print
وزير الداخلية: السيسي كشف الغطاء عن الإرهاب والدول الممولة وزير الداخلية: السيسي كشف الغطاء عن الإرهاب والدول الممولة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

احتفلت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بتخريج دفعة جديدة من طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح ، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، وقيادات الدولة والوزارة والشخصيات العامة.

وأشار وزير الداخلية، في كلمته إلى أن جهاز الشرطة يدرك حجم التهديدات التى تحدق بالوطن، وحجم الإرهاب الأسود البغيض الذي يضرب العالم بأسره، متهمًا قوى الشر وخفافيش الظلام بتغذية موجات الكراهية والقتل، قائلًا: "إن الإرهاب هو الخطر الأكبر الذى أصبح يهدد استقرار الشعوب ويقوض أمنها، وتزداد خطورة هذه الآفة نتيجة تنامى حدة الصراعات الإقليمية بالمنطقة، والتى تتخذها خفافيش الظلام من دعاة الشر والإرهاب ستارًا يتخفون ورائه للعصف باستقرار المنطقة».

وأضاف الوزير: "الرئيس السيسي نجح في كشف الغطاء عن الجماعات الإرهابية والدول والأجهزة التي تمول عمليات القتل وزعزعة استقرار الدول والشعوب"، مشددًا على عزم رجال الشرطة الإسهام الجاد فى تحصين المصالح العليا للبلاد من كل خطر يهددها، وهم على قدر كبير من الوعى بمسئوليتهم فى انتهاج المزيد من سبل التطوير والتحديث.

وتابع: "إن رجال الشرطة يؤكدون على تمسكهم الراسخ بأداء الواجب، وعلى عهدهم أمام الله وأمام شعب ، بأن يظلوا حصنًا منيعًا لأمن الوطن وأمان المواطنين، متسلحين بسلطان القانون وهيبته، وبما كفله الدستور والقانون من ضمانات لإنفاذه، ملتزمين بالحفاظ على الكرامة الإنسانية وحماية قيم وحقوق المواطنين، ولم ولن يترددوا أبدا فى التضحية بدمائهم وأرواحهم ليأمن كل مواطن على حياته وعرضه وماله".

شاهد أيضا

فيما قلد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوائل الخريجين من طلاب كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا نوط الامتياز من الطبقة الثانية.

وشهد الرئيس مراسم تسليم وتسلم القيادة بين طلاب الدفعتين الحالية والجديدة بأكاديمية الشرطة، حيث سلم أول الخريجين من الأكاديمية علم كلية الشرطة إلى أقدم طلابها لتسلم القيادة إلى دفعة جديدة.

وفي نهاية الحفل قدم الطلاب الخريجون عروضًا تظهر ما اكتسبوه من مهارات فائقة فى التعامل مع الخارجين على القانون، وكيفية تنفيذ الاقتحامات وتحرير الرهائن، وأبرز التدريبات التى تلقوها خلال تواجدهم داخل الكلية، وتظهر العروض الكفاءات الكبيرة التى تم تدريبهم عليها خلال الفترة الماضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني