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أحد مصابي الشرطة: حياتنا مش كتير عليكم يا مصريين

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أحد مصابي الشرطة: حياتنا مش كتير عليكم يا مصريين أحد مصابي الشرطة: حياتنا مش كتير عليكم يا مصريين

التحرير

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قال النقيب رامي جمال حرب، المصاب أثناء عملية إرهابية، إنه تشرف بالعمل في قطاع الأمن المركزي، لافتًا إلى أنه في أغسطس 2013 وقف وغيره من الضباط "فاتحين صدورهم ومستعدين لاستقبال رصاص الغدر. حماية للشعب المصري"، مستكملًا: «كان لي الشرف إني أتصاب في اليوم ده، فداءً لبلدي من قوى الإرهاب».

أضاف حرب، خلال كلمته بحفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة والضباط المتخصصين، اليوم الأربعاء، «كنت اتمنى استُشهد في اليوم ده، زي ما كل زمايلي بيتمنوها، اللي ضربني كان مستخبي، وهيفضل طول عمره مستخبي، لأن الباطل دائمًا مستخبي، والحق ظاهر وغالب بإذن الله».

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تابع: «كان من الممكن أن أحدثكم واقفًا، لكن هذه الهيئة أدعى للفخر والاعتزاز والشموخ، فإن ما فقدته من جلوسي الدائم عوضني عنه فدائي للوطن وحماية شعبه، وقلبي وعقلي وكل وجداني كانوا داعين لي لحمل الرسالة، وده أبدًا مش كتير عليكم يا مصريين، ومن فضلمكم خليكم في ضهرنا، وإحنا عمرنا ما هنخذلكم».

ووجه رسالة للخريجين، قائلًا: «احموها وحافظوا عليها، ضحوا عشانها بكل شيء، أم الدنيا، والوطن غالي، والجزاء عظيم في الدنيا والآخرة».. وفور انتهاء كلمته، ترجل الرئيس عبد الفتاح إلى الكرسي المتحرك الذي يجلس عليه البطل المصاب، وصافحه ووالدته متمنيًا له دوام التوفيق، ومعربًا له عن شكر مصر لما قدمه فداءًا لشعبها.

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التحرير

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