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محافظ أسوان: القوات المسلحة شاركت في إخماد حريق السوق التجاري

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محافظ أسوان: القوات المسلحة شاركت في إخماد حريق السوق التجاري محافظ أسوان: القوات المسلحة شاركت في إخماد حريق السوق التجاري

التحرير

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قال مجدي حجازي، محافظ أسوان، إن جهود الإطفاء نجحت في السيطرة على النيران وإخماد الحريق الهائل الذي اندلع صباح اليوم الأربعاء، بالسوق التجاري في مدينة إدفو، وأسفر عن احتراق عشرات المحال التجارية.

أضاف حجازي، خلال تصريحات صحفية، أن جهود الإطفاء استمرت قرابة 5 ساعات متواصلة، حيث يجرى حاليًا تبريد المواقع التي تعرّضت إلى الحريق من قبل قوات الحماية المدنية؛ لتلافي الأثار الناجمة عنه، مؤكدًا أن الحريق لم ينجم عنه خسائر فيالأرواح، عدا بعض الإصابات البسيطة لنحو 9 من أفراد قوات الحماية المدنية الذين أصيبوا باختناقات، وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام، فيما تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفى.

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أشار حجازي - إلى كد أن نجاح جهود السيطرة على النيران، تمت بمشاركة ودعم كامل من القوات المسلحة، والتي دفعت بطائرة هليكوبتر إلى جانب مديرية أمن أسوان وقوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية المسؤولة، موضحًا أنه قرر تشكيل لجنة فنية لمعاينة المحال التجارية التي تعرضت إلى الاحتراق وأيضًا المنازل القريبة من السوق التجاري - والتي تعرّضت واجهتها لآثار الحريق في إطار حصر الأضرار الناجمة عنه، وتقدير الخسائر عقب الانتهاء من أعمال الحصر.

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التحرير

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