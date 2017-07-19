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التعليم: 27 ألف طالب بالثانوية العامة تقدموا بتظلمات من نتائجهم

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مصراوي Masrawy

التعليم: 27 ألف طالب بالثانوية العامة تقدموا بتظلمات من نتائجهم

12:28 م الأربعاء 19 يوليو 2017

التعليم: 27 ألف طالب بالثانوية العامة تقدموا بتظلمات من نتائجهم

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن عدد طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا بطلبات تظلم من نتائجهم بامتحانات الثانوية بلغ 27 ألف طالب وطالبة، مشيرًا إلى تصدر مادة الفيزياء قائمة الموالد المتظلم من نتائجها، فيما تأتي اللغة العربية في ذيل قائمة التظلمات.

وأعلن خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، في بيان صحفي، الأربعاء، أنه تم بدء أعمال المراجعة للمواد المتظلم من نتائجها، اليوم، من قِبل مديري عموم تنمية المواد الدراسية، والمديرين العموم، لمراجعة كراسات الامتحان للطلاب المتظلمين من نتائجهم؛ للإسراع في ظهور النتائج.

يٌذكر أن لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية بدأت استقبال تظلمات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2016/2017 وفقًا للإجراءات التي تم إعلانها، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بفتح باب التظلمات لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة اعتبارًا من 16/7/2017 ولمدة شهر.

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مصراوي Masrawy

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