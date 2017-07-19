برلماني يُطالب بسرعة التحول من الدعم العيني إلى النقدي

كتب- أحمد علي:

طالب النائب عصام القاضي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالبحيرة، الحكومة بسرعة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتًا إلى أن التحول للدعم النقدي يتطلب قاعدة بيانات سليمة لحصر مستحقي الدعم.

وأضاف القاضي، في نص بيان صحفي، الأربعاء، أن رفع الدعم عن المواد البترولية كان يتطلب تطبيق برامج حماية وبرنامج يعمل على استثناء عمليات نقل المواد الغذائية، فضلًا عن تطبيق منظومة الكارت الذكي وحصول المواطنين على دعم طبقًا لشرائح تعتمد على قواعد بيانات من المرور.

وأشار القاضي، إلى أن هناك نسبة كبيرة من الدعم تصل لغير مستحقيه من القادرين بسبب البيانات المغلوطة بقاعدة البيانات، والتي تحصر أكثر من 70 مليون مصري مُستحق للدعم، وهو ما يؤكد أن هناك خطأ في تلك البيانات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التحول للدعم النقدي ليس معناه إلغاء الدعم، ولكن معناه أن يصل الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل والفقراء، مشيرًا إلى أن أبسط مثال للفساد في الدعم العيني هو منظومة الخبز، حيث أنه يتم إنتاج 140 مليون رغيفًا يومياً في حين أن عدد سكان مصر 92 مليون نسمة منهم مصريين بالخارج، وغيرهم من الأطفال الرضع الذين لا يأكلون الخبز، وهذا خير مثال على أن هناك إهدار للمال العام في الدعم العيني.

وأكد النائب عصام القاضي، أنه حالة التحول للدعم النقدي، فإن قيمة ما تقدمه الدولة لدعم الأدوية وألبان الأطفال والمقدر بقيمة 600 مليون جنيه سوف يحصل عليه المواطن عند تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، والذي يعتمد على تقسيم مستحقي الدعم إلى شرائح وسيوفر التأمين الصحي الشامل، من الأنسولين وأدوية الأمراض المزمنة لغير القادرين بالمجان.

ولفت إلى أنه من أبرز عيوب الدعم العيني هو أن الدولة تدعم الأغنياء والمليونيرات في الحصول على الأنسولين بنفس القيمة التي تدعم بها المواطن البسيط وهذا ليس عدلًا فالدعم يجب أن يحصل عليه من يستحقه فقط.