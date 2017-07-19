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فريق علمي ينجح في استزراع "محار البصر" بالبحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

فريق علمي ينجح في استزراع "محار البصر" بالبحر الأحمر

12:24 م الأربعاء 19 يوليو 2017

محار البصر

أ. ش. أ

نجح الفريق العلمي لجمعية حماية البيئة "هيبكا" بمحافظة البحر الأحمر، من استزراع "محار البصر"، وهو ضمن أنواع الأصداف البحرية، التي تم استنزافها نتيجة لأنشطة الصيد الجائر، بدعم وتشجيع من المجتمع المحلي ورعاية المحافظ اللواء أحمد عبدالله.

ووفرت زريعة المحار، لاستزراعها في مناطق محددة، وبأساليب الاستزراع الآمن والحد من أنشطة الصيد، حفاظًا على الثروة السمكية، وما تبقى من مخزون طبيعي للأسماك.

وأوضح بيان للمحافظة، اليوم الأربعاء، أن التجارب تمت بالمفرخ التجريبي لجمعية "هيبكا" كأحد مكونات مركز التعليم والتدريب، التابع للجمعية بمنطقة مرسى غالب، ويضم المفرخ أعدادًا من الأحواض وفلاتر تنقية المياه ومعمل كيميائي وبيولوجي وسكن للعاملين والمتدربين.

وأضاف البيان، أن الجمعية تعد دليلًا إرشاديًا لأساليب تفريخ وتربية حيوانات البصر وخيار البحر بالإضافة لإعداد برامج لتدريب السكان المحليين على التقنيات الخاصة بذلك، وهناك أكثر من 150 ألف حيوان من البصريات.

هذا المحتوى من

Asha

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