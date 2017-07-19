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حجازي أساسيًا في ودية وست بروميتش وليستر سيتي

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حجازي أساسيًا في ودية وست بروميتش وليستر سيتي حجازي أساسيًا في ودية وست بروميتش وليستر سيتي

التحرير

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أعلن مدرب نادي وست بروميتش الإنجليزي، توني بوليس، عن تشكيل الفريق الذي سيواجه ليستر سيتي، في المباراة الودية المقرر لها بعد قليل، في هونج كونج، ضمن استعدادت الفريق للموسم الجديد.

وشهد التكشيل تواجد المدافع أحمد حجازي، أساسيًا للمرة الأولى مع الفريق منذ انضمامه لصفوف وست بروميتش، قادمًا من الأهلي منذ أيام قليلة.

وتعاقد وست بورميتش رسميًا مع أحمد حجازي، من صفوف النادي الأهلي، على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل مليون يورو مع إمكانية شراءه بصورة نهائية مقابل 4 ملايين يورو.

وفيما يلي تشكيل وست بروميتش لودية اليوم أمام ليستر سيتي:

حراسة المرمى: بن فوستر

خط الدفاع: ألان نيوم- جوني إيفانز- أحمد حجازي- كريج داوسون

خط الوسط: جاك ليفرمور- ماثيو فيلبس- كريس برانت- كلاوديو ياكوب

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خط الهجوم: جاي رودريجز- خوسيه روندون

تشكيل ليستر سيتي:

حراسة المرمى: بين هامر

خط الدفاع:  دانيل أمارتي- هاري ماجوير - يوهان بنلوان- كالوم إيلدر

خط الوسط: ماثيو جيمس- ويلفريد نديدي- توم لورينس

خط الهجوم: شينجي أوكازاكي- رياض محرز- إسلام سليماني

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التحرير

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