6 أهداف يسعى راموس لتحقيقها قبل بداية الموسم الجديد

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انضم المدافع الإسباني سيرجيو راموس، لزملاءه في ريال مدريد، بالولايات المتحدة، للتحضير للموسم الجديد، حيث يستعد قائد الفريق لخوض موسمه الـ13 مع النادي الملكي.

ويواجه راموس هذا الموسم العديد من التحديات والعقبات التي يرغب في تجاوزها إلى جانب وضعه لأهداف جديدة يسعى إلى تحقيقه مع ريال مدريد، نستعرض أبرزها في السطور التالية:

1- الصراع نحو الكرة الذهبية:

سبق وأن صرح راموس في حوار مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، بأنه لا يرى تفكيره في الفوز بالكرة الذهبية هذا العام بالفكرة الجنونية خاصة أنه يرغب في السير على خطى الإيطالي فابيو كانافارو، آخر مدافع يتوج بتلك الجائزة في عام 2006.

2- التتويج بدوري أبطال أوروبا

نجح راموس في التتويج بثلاث ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، إلا أن قائد الفريق الملكي يرغب في أن ينضم إلى قائمة اللاعبين الذين توجوا بأعرق المسابقات الأوروبية 4 مرات من قبل، والتي تضم كل من ليونيل ميسي وكلارنس سيدورف وجيرارد بيكيه وتشافي وأندريس إنيستا وكريستيانو رونالدو.

3- الأكثر ظهورًا مع ريال مدريد

لولا الإصابات التي تعرض لها راموس طوال مسيرته، لدخل في قائمة أكثر 10 لاعبين خوضًا للمباريات مع ريال مدريد منذ فترة طويلة، ويتواجد راموس الآن في المركز الـ12 بالقائمة بعد خوضه 522 مباراة، ويتواجد خلف كل من روبرتو كارلوس بـ527 مباراة، وجوتي بـ542 مباراة، وبشكل عام يتصدر القائمة المهاجم راؤول الذي خاض 741 مباراة، ومن خلفه الحارس إيكر كاسياس الذي خاض 725 مباراة.

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4- تضييق الفجوة مع راؤول

يسعى راموس إلى الاقتراب من رقم فيرنادو هييرو، وجوتي اللذان خاضا مع ريال مدريد 14 موسمًا إلى جانب تضييق الفجوة مع راؤول أكثر لاعب خاض مواسم مع ريال مدريد في 16 موسمًا، في الفترة ما بين عامي 1994 و2010، ويحلم راموس بالإتزال في صفوف ريال مدريد، وبما أنه يبلغ من العمر 31 عامًا، تبدو الفرصة مواتية أمام المدافع الإٍسباني لتحقيق هذا الهدف.

5- حلم السداسية

على الرغم من صعوبة المهمة، ولكن بفضل القوة والحماس الكبير الذي يتمتع به راموس، سيسعى المدافع الإسباني لأن يتوج مع الريال بكل الألقاب الممكنة هذا الموسم وأن يصبح أول لاعب يقود ريال مدريد للتتويج بالسداسية التاريخية (الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية).

6- تحدي كأس العالم

يدرك راموس أنه يمتلك الفرصة لكتابة التاريخ، وذلك بعد أن توج بكأس العالم من قبل في عام 2010 تحت قيادة فيسينتي ديل بوسكي، حيث يسعى لتكرار هذا الإنجاز من جديد تحت قيادة جوليان لوبيتيجي ولكنه سيكون القائد حينها الذي يرفع الكأس، حيث رفع الكأس في عام 2010 الحارس إيكر كاسياس.