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"مياه القليوبية" تنفي إلغاء مسابقة تعيين 200 محصل وقارئ

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مصراوي Masrawy

"مياه القليوبية" تنفي إلغاء مسابقة تعيين 200 محصل وقارئ

12:29 م الأربعاء 19 يوليه 2017

القليوبية - أسامة علاء الدين:

نفى المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، عن إلغاء مسابقة التعيينات لاختيار 200 محصل وقارئ بالشركة، و70 مهندسًا، وكان مقرر إعلان نتيجتها مايو الماضي.

وأضاف مجاهد، في تصريحات اليوم، أن كل ما حدث هو مجرد تعديل في المسابقة بعد الحصول على موافقات، لتعيين عدد كبير من عمال التسليك، والحفر والكيميائيين، والسائقين أولى وثانية، وأفراد أمن من الحاصلين على الثانوية العامة، بما تطلب تأجيل النتيجة للإعلان عن شروط التقدم للتخصصات الجديدة أغسطس المقبل، لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الشباب، مستطردًا بقوله: "عايزين نرضي عدد أكبر من بيوت القليوبية بما يحقق صالح الشباب والشركة".

وأكد مجاهد، أن عملية الاختيارات ستخضع لقواعد وضوابط صارمة، ستطبق على جميع المتقدمين، دون استثناء، وفي ضوء القواعد التي حددتها الشركة القابضة في هذا الشأن، وستكون الأولوية للمتقدمين الذين تنطبق عليهم، وسوف تعلن نتيجة كافة الوظائف المطلوبة دفعة واحدة، على أن يتم عقد دورة تدريبية للناجحين في المسابقة لوظيفة محصل وقارئ، قبل تسلم العمل لتدريبهم على طرق التحصيل وقراءة العدادات.

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