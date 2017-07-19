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مقتل عامل وإصابة شقيقه في مشاجرة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

مقتل عامل وإصابة شقيقه في مشاجرة بسوهاج

12:20 م الأربعاء 19 يوليو 2017

مقتل عامل وإصابة شقيقه في مشاجرة بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

قتل عامل وأصيب شقيقه بطلق ناري، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بين أبناء عمومة، بسبب خلافات الجيرة، بناحية قرية نيده دائرة مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة أخميم، إخطاراً بوجود مشاجرة بناحية نيده دائرة المركز.

وتبين أنها بين كلاً من "حاتم علي محمود، 40 عامًا"، جثة هامدة، نتيجة إصابته بطلق ناري بالذراع الأيسر، وشقيقه "محمود، 30 عامًا"، حاصل على ليسانس حقوق، مصابًا بطلق ناري بالقدم اليسرى "طرف أول"، و"أحمد محمود عبدالعال، 63 عامًا"، مزارع، ونجليه "أكرم" و"محمود" طرف ثان.

وأكدت التحريات قيام الطرف الثاني، بإطلاق أعيرة من سلاح ناري، كان بحيازتهم تجاه الطرف الأول، ما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثاني، بسبب خلافات الجيرة، وأشارت التحريات إلى أن الطرفين أبناء عمومة.

ونقلت الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3421 إداري المركز لسنة 2017.

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