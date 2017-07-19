ضبط فتاة و3 عاطلين صوروا مهندسًا عاريًا بعد استدراجه في بولاق الدكرور

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، في الإيقاع بعصابة لسرقة السيارات من خلال استدراج مالكيها لممارسة الرذيلة مع فتاة.

البداية كانت مع بلاغ تلقاه اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، من مهندس معماري يدعى أحمد رمضان 26 عاما، قرر أنه أثناء سيره بسيارته بميدان الرماية، استغاثت به فتاة لمساعدتها في إصلاح سيارتها، وفوجئ عقب نزوله بـ3 أشخاص يعتدون عليه بالضرب بقطعة حديدية على رأسه فسقط مغشيا عليه.

وأمام العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أوضح مقدم البلاغ أنه عقب إفاقته فوجئ بتواجده داخل شقة صحبة الفتاة والأشخاص الثلاثة، وأنهم قاموا بتصويره عاريا، وأكرهوه على توقيع 5 إيصالات أمانة، وعقد بيع السيارة، واستولوا على هاتفه المحمول ولاب توب.

وكشفت تحريات العقيد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: "هشام م."، 24 عاما، "محمد ص."، 36 عاما، "محمد ك."، 47 عاما، وفتاة تدعى "صفاء"، 29 عاما، وأنهم كونوا عصابة لسرقة السيارات، وابتزاز ماكليها باستدراجهم لممارسة الرذيلة مع الفتاة بشقة مفروشة.

وأشارت تحريات الرائد طارق مدحت، معاون مباحث قسم بولاق الدكرور، أن مقدم البلاغ تعرف على الفتاة منذ شهر، وأنه ليلة الواقعة تقابل معها على إحدى المقاهي بمدينة 6 أكتوبر، واستدرجته إلى الشقة المشار إليه لمدة يوم واحد، لكنه فوجئ بحضور المتهمين وتصويره.

وأمكن ضبط المتهمين بأحد الأكمنة باستثناء الفتاة، وبحوزتهم 2 مطواة، وإيصالات الأمانة، وعقد بيع السيارة الخاصة بالمبلغ.