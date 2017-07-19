القوى العاملة: غدًا انتهاء قبول طلبات راغبي التدريب على "الخدمات البترولية"

كتبت- نورا ممدوح :

تنتهي وزارة القوى العاملة، غدًا الخميس، من قبول طلبات الدفعة السادسة من الراغبين في التدريب من الشباب مجانًا على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية، بدايةً من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار، وصيانة الأجهزة والمعدات.

يأتي ذلك في إطار التعاون مع الوزارة وشركة "ويزر فورد"، ومؤسسة مصر الخير.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه سوف يمنح المتدرب مكافأة 1000 جنيه شهرياً طول فترة البرنامج التدريبي المنفذ لمدة ثلاث شهور، لافتًا إلى أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المعاهد الفنية فوق المتوسط، ومدارس التعليم الفني الصناعي نظام الخمس سنوات، وخريجي الجامعة العمالية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاءه منها، مع الإلمام باللغة الإنجليزية، وألا يزيد السن عن 25 سنة.

وأوضح سعفان، أن البرنامج التدريبي يتطلب التفرغ التام طول فترة التدريب، الذي يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة "ويزرفورد"، مؤكدا أنه سيتم التأمين على جميع المتدربين من أخطار الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أو الإصابة.

وأشار إلى أن المتدرب سوف يمنح بعد اجتياز الدورة شهادة معتمدة من الوزارة والشركاء، فضلًا عن شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة معتمدة من وزارة القوى العاملة.

وقال وزير القوى العاملة، إن الطلبات تقدم باليد بديوان عام الوزارة الكائن بـ 3 شارع يوسف عباس، الإدارة المركزية للتدريب المهني بالدور السادس، مرفقًا بها السيرة الذاتية بما لا تزيد عن صفحة واحدة، وصورة من شهادة التخرج، مؤكدًا أنها لن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط وذلك لجميع المحافظات.