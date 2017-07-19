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بالصور.. تكريم 114 طالبًا من أوائل الشهادات العامة بالمنيا

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تكريم 114 طالبًا من أوائل الشهادات العامة بالمنيا

12:08 م الأربعاء 19 يوليه 2017

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المنيا - ريمون الراوي:

شهد عصام البديوى محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، تكريم أوائل الشهادات العامة بمحافظة المنيا في جميع المراحل، والبالغ عددهم 114 طالب وطالبة، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاون مع جمعية من أجل .

حضر الحفل الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، ورمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد حسن أبو الليل المنسق العام للجمعية، ومجموعة من القيادات الأمنية والتنفيذية داخل المحافظة، وعدد من نواب البرلمان، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالطلاب المتفوقين، وقال: "إن هذا التفوق نتاج تعب وجهد وتضافر كل الجهود من الأسرة والمدرسة، متمنيًا أن يستمر تميزهم وتفوقهم، كما قدم الشكر لأجهزة المحافظة التنفيذية لما بذلوه من جهد مع مديرية التربية والتعليم حتى تخرج العملية التعليمية في أكمل وجه".

قدمت المديرية خلال الاحتفال، فيلما قصيرا عن الطلاب المكرمين داخل المحافظة والبالغ عددهم 114 طالبًا وطالبة وجاء المكرمين 32 من أوائل الشهادة الابتدائية، و30 من أوائل الشهادة الإعدادية، و35 من أوائل الشهادة الثانوية، و5 من الأزهر الشريف، و6 من التربية الخاصة، و6 من التعليم الفني.

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