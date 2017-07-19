سبتمبر المقبل.. افتتاح عدد من مشروعات الصرف الصحي في دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

عقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، اجتماعًا طارئًا حضره المهندس محمد عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس طارق موسى، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف، واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، لوضع برنامج زمني للانتهاء من مشروعات الصرف بقرى المحافظة.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالمواعيد النهائية بعد تأخر التنفيذ في بعض المناطق بسبب سعر الصرف مع المتابعة الدورية للإسراع في إنهاء هذه المشروعات.

وأوضح المحافظ، أن التأخير في التنفيذ مقبول، لإنه راجع لتحريك أسعار المكونات بعد أن تأثرت بسعر الصرف وقرار رئيس الوزراء، بإعطاء مهلة للشركات نتيجة رفع سعر الصرف، مشيرًا إلى أنه جرى الانتهاء من مشروع صرف صحي السالمية والنجارين، وقرية الباز، وبدأت تجارب التشغيل لمحطة الرفع وخط الطرد في ميت الشيوخ، فضلاً عن تسليم محطة الرفع وخط الطرد بقرية العبيدية وتسليم محطة الرفع وخط الطرد في كفر المنازلة.

وبيّن طه، أن هناك عددًا من المشروعات تنتهي في سبتمبر المقبل، على رأسها قرى البستان وسيف الدين وأولاد حمام وكفر المنازلة الفرعية.