فؤاد خليل.. ستاموني الذي «نجّح» أفلام النجوم ولم يسألوا عنه في مرضه

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عند ترديد اسم "فؤاد خليل" قد لا يكون مألوفًا لآذان البعض، إلا أنه واحد من أهم الشخصيات التي يعرفها الشباب في الوقت الحالي، خاصة بعد أن تابعوا فيلم "الكيف"، والذي قام خلاله بأداء الشاعر الأشهر في السنيما المصرية "ستاموني".

"ستاموني"، كما يحلو لعشاقه مناداته، لم يقم بأداء دور كبير أو طويل في فيلم "الكيف"، إلا أنه كان بمثابة بوابة الشهرة والعبور إلى قلوب شريحة ضخمة من الشباب على مدار السنوات الثلاثين الأخيرة، فكل منهم شاهد الفيلم عشرات المرات، وعلقت في آذانه الجملة الشهيرة "باحبك يا ستاموني مهما الناس لاموني"، وهي التي وجهها مزاجانجي الذي قام بأداء دوره النجم محمود عبد العزيز، إلى الشاعر التافه الذي قام بدوره فؤاد خليل.

ونستعرض فيما يلي أبرز المحطات في مشوار الفنان الراحل "فؤاد خليل"..

الطب

ولد "ستاموني" في 19 يوليو عام 1940، وعلى الرغم من بدايته المبكرة في العمل الفني، خاصة وأنه بدأ التمثيل في الحادية عشرة من عمره، فإن هذا الأمر لم يمنعه من الالتحاق بكلية طب الأسنان، والتخرج فيها عام 1961، واستعاد بعد ذلك موهبته مجددًا وقرر عدم المضي قدمًا في طريق الطب، وامتهانه بشكل رسمي، ليتوجه بشكل كلي إلى الفن، عن طريق بوابة المسرح الذي احتضنه كممثل شاب في بداية طريقه.



الفن

كون "فؤاد خليل" فريق تمثيل مسرحيا وهو في سن الـ11، ومن بينهم الفنان الشهير محيي إسماعيل، إلا أنه سرعان ما عاد للالتزام بدراسته، ليقرر بعد التخرج العودة مجددًا إلى سبيل الفن، ليكون أول ظهور له عام 1968 في مسرحية سوق العصر، والتي مثلت انطلاقة كبيرة له، وجعلته يتوجه إلى المسرح بقوة. احتضن المسرح خليل بشكل كبير، حيث قام بأداء أدوار عديدة في مسرحيات مختلفة، مثل "طمع تحياتي" و"اختم بالعشرة" و"يا أنا يا أنت" و"الدنيا مقلوبة" و"راقصة قطاع عام".

واحتضن المسرح خليل بشكل كبير، حيث قام بأداء أدوار عديدة في مسرحيات مختلفة، مثل "طمع تحياتي" و"اختم بالعشرة" و" يا أنا يا أنت" و"الدنيا مقلوبة" و"راقصة قطاع عام".



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الكيف

لا شك أن أدواره في المسرح، وإن كثرت، لا يمكن أن تضاهي دوره في فيلم "الكيف"، فعبارة محمود عبد العزيز الشهيرة "باحبك يا ستاموني مهما الناس لاموني"، أسهمت في شهرته بصورة كبيرة بين الأوساط الشبابية، بل وصار واحدًا من أشهر الكوميكس على مواقع التواصل الاجتماعي.



النهاية

رحل فؤاد خليل في 9 أبريل عام 2012، بعد أن أصابه الشلل وجلطة في القلب، عانى على أثرها، من أحوال صحية غير مستقرة، وهو الأمر الذي دفعه لاعتزال العمل الفني عام 2004.

وفي عزائه، غاب النجوم والممثلون الكبار الذين شاركهم فؤاد خليل في العديد من الأفلام ورسم البسمة على شفاه الجمهور في مصر والدول العربية، إلا أن هذا الأمر لم يكن كافيًا أو دافعًا لهم للاطمئنان على صحته في المستشفى العسكري الذي قضى فيه آخر أيامه، أو حتى يحضروا جنازته وعزاءه.