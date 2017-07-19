«يخت فاخر ورأس عجلين وخزنة دولارات».. 7 مواقف استفز بها «الأسطورة» جمهوره

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في الفترة الأخيرة أثار الفنان محمد رمضان جدلًا واسعًا بسبب بعض المواقف التي اعتبرها البعض مستفزة، رغم تبريره للكثير منها، ومع ذلك يبقى كغيره من الفنانين له معجبين ومنتقدين أيضًا.

ويستعرض موقع "التحرير" مجموعة من المواقف التي استفزت جمهور "الأسطورة"..

1- يخت فاخر

الأسطورة انضم مؤخرًا لقائمة الأغنياء أصحاب اليخوت، حيث صرّح مصدر مقرب منه لأحد المواقع الفنية، أنه سافر إلى الإسكندرية لشراء يخت مع بعض أصدقائه والمحامي الخاص به لتوقيع العقد، مشيرًا إلى أن محمد رمضان اشترى اليخت من رجل الأعمال "ميشيل أحمد"، ويصل ثمنه إلى نصف مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل عشرة ملايين جنيه مصري، كما أوضح المصدر أنه ليس التعاون الأول بين رجل الأعمال والأسطورة، حيث اشترى منه "رمضان" في وقت سابق سيارتين فارهتين من نوع "رولز رويس" و"لامبورجيني".

2- السيارتان الأقرب لقلب الأسطورة

في يوليو من العام الماضي، نشر رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" صورًا مع سيارتين فارهتين، وعلّق عليها: "الحمد لله.. اشتريت أمس السيارتان الأقرب إلى قلبي لامبورجيني افنتادور & رولز رويس جوست"، وتابع: " بحب أشارك جمهوري كل اللحظات الحلوة في حياتي".

وأثارت تلك الصورة انتقاد الكثيرين بسبب ارتفاع سعر السيارتين واعتبروه إسراف بالغ في مجتمع يعاني فيه الكثيرون من الفقر والجوع.

3- ابنه مع السيارة

لم يتعلم "الأسطورة" من أخطائه ولم يراعِ المنتقدين له بسبب سيارتيه الفارهتين، ولكنه أثار استفزازهم مرة أخرى في أبريل الماضي، عندما نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" صورة لطفله الصغير إلى جوار إحدى سياراته الفارهة، وكان الأكثر استفزازًا في الأمر توقيت نشر الصورة الذي وافق وقوع تفجيرات في الكنيسة البطرسية بالإسكندرية، وهو ما دفع كثير من رواد السوشيال ميديا لانتقاد الأسطورة، حيث علّق أحدهم: "والله عرفنا أنك غني"، وقال آخر: "فيه ناس بتموت".

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4- عيد الأضحى

في عيد الأضحى الماضي نشر "رمضان" عبر صفحته الشخصية على موقع "انستجرام" صورة له ممسكًا برأسي عجلين، وعلّق عليها: "العجلان الأقرب إلى قلبي.. بحب أشارك جمهوري اللحظات الحلوة.. ثقة في الله نجاح ..كل سنة وأنتم طيبين".

واستاء الكثيرون من الشكل الذي ظهر به رمضان، كما أن إدارة موقع "فيسبوك" قامت بحذف تلك الصورة لبشاعتها.

5- خزنة دولارات

في مايو من العام الماضي تداول كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"تويتر"، مقطع فيديو للفنان محمد رمضان يفتح فيه خزنة مليئة بالدولارات، واعتقد الكثيرون أنها بالفعل أمواله، وانهالوا عليه بالتعليقات اللاذعة وانتقدوا ما اعتبروه ثراءًا فاحشًا، ولكن اتضح بعدها أن هذا الفيديو صوره ضمن أحداث مسلسله الأخير "الأسطورة".

6- لغة الحمّام

في أكتوبر عام 2015، شنّ عدد من الإعلاميين هجومًا على مجموعة من أفلام رمضان التي تنتجها شركة "السبكي" ووصفوها بالسف والابتذال، ولكن رمضان علّق على ذلك عبر حسابه على "تويتر": "الرجل التمام عندما يستفزه الإعلام يمتنع عن الكلام، بالصدفة كاتبها من الحمام".





وردّ الإعلامي وائل الإبراشي على ذلك قائلًا: "قبل ما تتكلم تخلص أولا من لغة الحمامات وW.C ومنهج القاذورات، وإذا تستهوي الكتابة في الحمام، تعالى نطهر الفن من الألفاظ السيئة".

7- بيومي فؤاد

عقب عرض مسلسله "الأسطورة" في رمضان من العام الماضي، قال الفنان بيومي فؤاد في أحد البرامج الإذاعية إن العمل لم يعجبه وأنه لا يحب أدوار البلطجة التي يقدمها رمضان، ولكن ردّ الأخير عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك": "ما شاء الله وكان عندك وقت كمان تشوف الأسطورة يا بيومي؟! ده أنت تشتغل ناقد بقى بصوت رفاعي الدسوقي.. سيبك من النقد وركز فى شغلك زميلي النحيت".

وأثار رد رمضان غضب الكثيرين الذين انتقدوا طريقته في الرد على رجل كبير في السن وله شعبية جماهيرية أيضًا.