أثارت الجدل بالرقص الشعبي وحادث كاد ينهي حياتها.. 12 معلومة عن «هدى الزئردة»

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عرفها الجمهور طفلة في مسلسل "يوميات ونيس"، ومعها كبر أطفال الجيل الذين عاصروا ذلك العمل الدرامي، الذي أحيا القيم الأخلاقية في مجتمع غابت عنه الفضيلة، إلى أن أصبحت شابة يافعة في ريعان العمر، لم تغب ابتسامتها، أو هكذا اعتادت ألا تحجبها عن الجمهور في اللقاءات التليفزيونية القليلة التي أجرتها بعدما أصبحت آنسة، وعادت أخبار "ريم" مؤخرًا للظهور ولكن بحادث مأساوي كاد ينهي حياتها، حيث نجت من الموت المحقق بعد تعرضها لحادث سير بمنطقة السادس من أكتوبر، ونشرت صورًا لسيارتها المشمة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"..



ويرصد "التحرير لايف" 12 معلومة عن الفنانة الشابة ريم أحمد بالتقرير التالي..

1- ولدت ريم أحمد في 23 يناير، عام 1989، وتبلغ من العمر 27 عامًا.

2- بدأت التمثيل في عمر الثلاث سنوات ونصف، حينما طلب الفنان محمد صبحي طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات للاشتراك في مسلسل "يوميات ونيس"، فأخذتها والدتها لتلتقي بالفنان الذي أحبته من خلال مسرحية "الجوكر"، فاختارها من بين باقي البنات، رغم كونها دون السن المطلوب.

3- جسدت ريم شخصية "هدى" أو "هدى الزئردة" كما كان يناديها والدها في المسلسل، وذلك على مدار 8 أجزاء، وصولًا إلى "ونيس والعباد وأحوال البلاد"، الذي اختتم به الفنان محمد صبحي سلسلة "ونيس" في عام 2013.

4- كشفت ريم خلال لقاء مع برنامج "معكم" على قناة "سي بي سي" عن الخدعة التي كان يتبعها معها الفنان محمد صبحي ليدفعها إلى التمثيل بشكل جيد، خاصة أنها كانت صغيرة وتفضل اللعب عن التمثيل، فقال لها: "لو ما مثلتيش كويس أنا هجيب شاهيناز"، وحينما كانت تسأله: "مين شاهيناز"، كان يرد عليها قائلًا: "شاهيناز بنت حلوة وبيضا وعينيها خضرا وشعرها أصفر وبتمثل أحلى منك"، فكانت على الفور تمثل وتنسى اللعب بعد سماع تلك الجملة، وبعد مرور 3 أعوام كرر الفنان الخدعة معها لكنها أجابته: "ماشي هات شاهيناز يلا".

5- صرحت في لقاء مع برنامج "بالألوان الطبيعية" على قناة "دريم"، بأنها ليست نادمة على قضاء فترة طفولتها الفنية، وحتى الشباب مع الفنان محمد صبحي، قائلة: "ونيس هو اللي عملني".

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6- بعد تصوير 5 أجزاء من مسلسل "يوميات ونيس"، اتجهت ريم لدراسة الباليه، وتخرجت في معهد الباليه، ثم تخرجت في معهد التمثل، حتى تثقل موهبتها، وتكمل ما بدأته.

7- شاركت الفنان محمد صبحي في تقديم "اسكتشات" برنامج "أعزائي المشاهدين مفيش مشكلة خالص"، المذاع على فضائية "سي بي سي" بعدما تغيرت ملامحها وأصبحت شابة ناضجة.

8- تفرغت إلى تدريس رقص "الزومبا" للسيدات فقط في عدد من النوادي الرياضية، إلا أنها لم تعتزل التمثيل بشكل كامل، ولكنها تنتظر أدوارًا جيدة، على حد قولها.

9- لها أخت تدعى "سالي" تشبهها إلى حد كبير، لدرجة أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فشلوا في التفريق بينهما، بعدما نشرت "ريم" صورة لهما على "فيسبوك".

10- في شهر يونيو من عام 2014 أحيت "ريم" حفلًا خيريًا لصالح مؤسسة "بهية" لعلاج سرطان الثدي، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وكانت فقرتها للسيدات فقط، وخلالها قامت بالرقص بشكل هيستيري على مهرجان "فرتكة فرتكة"، وبعد مرور شهور قامت إحدى الحاضرات للحفل بنشر مقطع فيديو لها وهي ترقص، غير قاصدة الإساءة للفنانة الشابة، فطالبتها الأخيرة بحذف الفيديو، وهو ما قامت به بالفعل، لكن بعدما احتفظ به أحدهم وقام بنشره مرة أخرى على "فيسبوك" تحت عنوان "شاهد.. بنت ونيس ترقص بشكل هيستيري على مهرجان فرتكة فرتكة".

11- فوجئت بانتشار مقطع الفيديو بشكل واسع، وصُدمت بعد قراءة التعليقات من جانب البعض، التي كانت "بذيئة" على حد وصفها، وطالت اتهامات للفنان محمد صبحي، لدرجة أنها دخلت في حالة انهيار كامل من شدة البكاء لمدة يومين، ولم تسترد عافيتها إلا بعدما شاهدت دفاع البعض عنها على الجانب الآخر.

12- حينما علم الفنان محمد صبحي بما فعلته "ريم" عاتبها بسبب الأغنية وليس الرقص، حيث إنه ضد ذلك النوع من الأغاني، وقال لها مازحًا: "جايبالي الكلام دايمًا"، وفق ما ذكرته في تصريحات صحفية وإعلامية.