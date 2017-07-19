عند الشراء أونلاين.. لماذا يبقي بعض التجار السعر "انبوكس"؟

كتبت- هاجر حاتم:

التسوق عبر الانترنت أصبح هو الطريق الأسهل للعديد من الأشخاص، كما صار أكثر تنوعًا مع تطور مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من ذي قبل، فلم يعد يتطلب الأمر أن تنشئ موقعك الخاص، أو تدفع لموقع مشهور بأن يعرض منتجاتك، كل ما عليك هو أن تقوم بعمل حساب خاص بك على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم ببيع منتجاتك.

ويتبع أغلب التجار حيلة في عرض الأسعار، عن طريق عدم وضعها على صفحاتهم بشكل معلن للجميع، وهذا الأمر يطرح تساؤلًا، لماذا لا يكشفون عن السعر أمام الجميع، ويبلغون كل شخص على حدا في رسالة خاصة.

ذكر موقع privacyrights أن بعض التجار يلجأون لهذا الأمر حتى يستطيعوا التغيير في الأسعار كيفما شاؤوا، وفقًا للزبون، فهناك بعض الزبائن لا تعترض على السعر المقدم، والبعض الآخر يحاول "الفصال" حتى يحصل على سعر أفضل، وفي هذه الحالة يتم بيع نفس المنتج بأكثر من سعر مختلف.

والسبب الآخر يعود إلى طريقة العرض والطلب، فعند عرض المنتج لأول مرة إذا كان هناك طلب كبير عليه، يقوم البائع برفع السعر، وإن لم يكن فيضع سعرًا معقولًا من وجهة نظره وهكذا.