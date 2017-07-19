أخبار عاجلة

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

عند الشراء أونلاين.. لماذا يبقي بعض التجار السعر "انبوكس"؟

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عند الشراء أونلاين.. لماذا يبقي بعض التجار السعر "انبوكس"؟

11:48 ص الأربعاء 19 يوليه 2017

عند الشراء أونلاين.. لماذا يبقي بعض التجار السعر "

كتبت- هاجر حاتم:

التسوق عبر الانترنت أصبح هو الطريق الأسهل للعديد من الأشخاص، كما صار أكثر تنوعًا مع تطور مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من ذي قبل، فلم يعد يتطلب الأمر أن تنشئ موقعك الخاص، أو تدفع لموقع مشهور بأن يعرض منتجاتك، كل ما عليك هو أن تقوم بعمل حساب خاص بك على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم ببيع منتجاتك.

ويتبع أغلب التجار حيلة في عرض الأسعار، عن طريق عدم وضعها على صفحاتهم بشكل معلن للجميع، وهذا الأمر يطرح تساؤلًا، لماذا لا يكشفون عن السعر أمام الجميع، ويبلغون كل شخص على حدا في رسالة خاصة.

ذكر موقع privacyrights أن بعض التجار يلجأون لهذا الأمر حتى يستطيعوا التغيير في الأسعار كيفما شاؤوا، وفقًا للزبون، فهناك بعض الزبائن لا تعترض على السعر المقدم، والبعض الآخر يحاول "الفصال" حتى يحصل على سعر أفضل، وفي هذه الحالة يتم بيع نفس المنتج بأكثر من سعر مختلف.

والسبب الآخر يعود إلى طريقة العرض والطلب، فعند عرض المنتج لأول مرة إذا كان هناك طلب كبير عليه، يقوم البائع برفع السعر، وإن لم يكن فيضع سعرًا معقولًا من وجهة نظره وهكذا.

إعلان

إعلان

04c8dab8c4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟

بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد

بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة