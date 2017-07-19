القبض على عاطل بحيازته 7 قطع حشيش و155 قرص تامول في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة إسنا، جنوب الأقصر، من ضبط 7 قطع من نبات الحشيش المخدر، و155 قرص من عقار "التامول" المخدر بحيازة عاطل بقرية العضايمة.

وتلقى اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء ذكي مختار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود معلومات للمقدم محمد الطيب، رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا، وأرمنت بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة العضايمة جنوب مدينة إسنا.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها المقدم محمد لطفي، وكيل فرع البحث الجنائي، أن المتهم هو "ملاك. ن. ع، 33 عامًا"، عاطل، ومقيم بقرية العضايمة.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد العيوطي، رئيس مباحث القسم، والملازم أول محمد الغزولي، وتمكنا من ضبط المتهم وبحيازته 7 قطع كبيرة من نبات الحشيش، و155 قرص من عقار التامول المخدر، ومبلغ مالي 17 ألف جنيه، حصيلة الاتجار وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.