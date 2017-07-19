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مسؤول إيراني مخاطبا البحرين: حزب الله رمز المقاومة والقوة في العالم العربي

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مصراوي Masrawy

مسؤول إيراني مخاطبا البحرين: حزب الله رمز المقاومة والقوة في العالم العربي

11:52 ص الأربعاء 19 يوليو 2017

مسؤول إيراني مخاطبا البحرين: حزب الله رمز المقاومة والقوة في العالم العربي

طهران - (د ب أ):
وصف مسؤول إيراني حزب الله اللبناني بأنه "رمز المقاومة والقوة في العالم العربي"، وذلك ردا على إعلان البحرين الليلة الماضية "ضبط جماعة إرهابية مدعومة من حزب الله اللبناني".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان القول إن "على البحرينية أن تخشي تداعيات علاقاتها مع تل أبيب وليس حزب الله .. وحزب الله رمز المقاومة والقوة في العالم العربي، ولولا مساعدة حزب الله لسورية في محاربة داعش لكانت راية داعش اليوم تهتز في بعض الدول العربية".

ودعا حكومة البحرين إلى أن "تبتعد عن تل أبيب وتتقرب إلى شعبها".
وكان المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بالبحرين أعلن الليلة الماضية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط شخص قام بتأسيس ما يسمى "مرصد المنامة لحقوق الإنسان" للعمل من خلاله "كواجهة وستار لدعم الأعمال الإرهابية التي يقوم بها داخل مملكة البحرين".

وأضاف أنه "تبين من خلال التحريات وجمع المعلومات أن مؤسس ذلك التنظيم الإرهابي يتلقى الدعم المادي لتسيير أعمال التنظيم الإرهابية من حزب الله اللبناني الإرهابي".

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مصراوي Masrawy

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