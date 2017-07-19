الدولار يتراجع بالبنك المركزي والبنك الأهلي أقل سعرًا

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تراجع سعر الدولار فى البنك المركزي المصري فى مستهل تعاملاته اليوم الأربعاء 19 يوليو 2017، مسجلاً 17.88 جنيه للشراء، و17.98 للبيع فى مقابل 17.89 للشراء و 17.99 للبيع فى تعاملات الأمس االثلاثاء.

أما عن البنوك فقد استقر سعر صرف الدولار ببنك القاهرة عند 17.85 جنيه للشراء، و 17.95 جنيه للبيع، وبنك مصر نحو 17.84 جنيه للشراء، و 17.94 جنيه للبيع، والبنك الأهلي المصري سجل نحو 17.82 للشراء، و 17.92 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار ببنك البركة نحو 17.92 للشراء و18.02 للبيع و إتش إس بي سي نحو 17.90 للشراء، و18.02 للبيع.

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وعن أسعار باقي العملات الأجنبية اليوم:

تحركت العملات الأجنبية اليوم نحو الإرتفاع وسجل متوسط سعر اليورو -وفقًا للبنك المركزي- نحو 20.67 جنيه للشراء، و20.79 جنيه للبيع، والجنيه الإسترلينى نحو 23.28 جنيه للشراء، ونحو 23.41 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 18.74 جنيه للشراء، ونحو 18.85 جنيه للبيع، والـ100 ين يابانى نحو 15.98 جنيه للشراء ونحو 16.07 جنيه للبيع، واليوان الصينى نحو 2.64 جنيه للشراء، و2.65 جنيه للبيع.

وعن أسعار العملات العربية بالبنوك المصرية اليوم، فقد سجلت تحركا نحو الإنخفاض ليسجل متوسط سعر الريال السعودى وفقًا للبنك المركزي نحو 4.76 جنيه للشراء، ونحو 4.79 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل نحو 58.88 جنيه للشراء، ونحو 59.61 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل نحو 4.86 جنيه للشراء، ونحو 94.66 جنيه للبيع.