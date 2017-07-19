رئيس أكاديمية الشرطة للسيسي: نقف خلف قيادتك الرشيدة صفا واحدا

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قال اللواء الدكتور أحمد عادل العمري، رئيس أكاديمية الشرطة، إن ما حققته الأكاديمية من إنجازات في الآونة الأخيرة كان تتويجًا لجهود مخلصة أخذت بعين الاعتبار المستجدات والمتغيرات المتلاحقة التي تحدث في الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

أضاف العمري، خلال كلمته بحفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة والضباط المتخصصين، أن «مصر تشهد اليوم تخريج نخبة من شباب مصر الواعد، الذين يعلنون الولاء لمصر وشعبها ويقفون خلف رئيس الجمهورية صفًا واحدًا في ظل قيادته الرشيدة»، مؤكدًا على تجديد العهد والولاء بالوفاء لهذا الوطن.

تابع أن «جهد رجال الشرطة لن يؤتي ثماره دون دعم الثقة بين الشرطة والمواطن»، موجهًا الشكر لوزير الداخلية لتقديمه كافة عوامل النجاح للأكاديمية، في سبيل تخريج رجل شرطة عصري قادر على أداء واجبه، وأن الأكاديمية حدثت برامجها التدريبية بما يتناسب مع القدرات والمهارات الأساسية لضابط الشرطة.

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ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وعدد من الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشخصيات عامة، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.