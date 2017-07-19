الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 24 يسجل 713 جنيه للجرام

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واصل الذهب ارتفاعه اليوم الأربعاء 19 يوليو 2017، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 624 جنيه للجرام.

وسجل عيار 24 نحو 713 جنيه للجرام، وعيار 18 سجل نحو 535 جنيه للجرام، وعيار 14 سجل نحو 416 جنيه للجرام، وعيار 12 سجل نحو 357 جنيه للجرام.

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فيما سجلت أونصة الذهب نحو 22179 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 4992 جنيه، أما كيلو الذهب فسجل نحو 713143 جنيه.

وعلى صعيد سوق المال العالمي فقد سجل الذهب عيار 24 نحو 71411 جنيه، وعيار 21 سجل نحو 62486 جنيه، وعيار 18 سجل نحو 535.59 جنيه، وعيار 14 سجل نحو 41656 جنيه، وعيار 12 سجل نحو 35705 جنيه.

بينما سجلت أوقية الذهب بسوق المال العالمي اليوم 22209 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 4999 جنيه، وكيلو الذهب سجل نحو 714106 جنيه.