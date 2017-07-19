أخبار عاجلة

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 24 يسجل 713 جنيه للجرام

Google+ Print
الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 24 يسجل 713 جنيه للجرام الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 24 يسجل 713 جنيه للجرام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

واصل الذهب ارتفاعه اليوم الأربعاء 19 يوليو 2017، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 624 جنيه للجرام.

وسجل عيار 24 نحو 713 جنيه للجرام، وعيار 18 سجل نحو 535 جنيه للجرام، وعيار 14 سجل نحو 416 جنيه للجرام، وعيار 12 سجل نحو 357 جنيه للجرام.

شاهد أيضا

فيما سجلت أونصة الذهب نحو 22179 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 4992 جنيه، أما كيلو الذهب فسجل نحو 713143 جنيه.
وعلى صعيد سوق المال العالمي فقد سجل الذهب عيار 24 نحو 71411 جنيه، وعيار 21 سجل نحو 62486 جنيه، وعيار 18 سجل نحو 535.59 جنيه، وعيار 14 سجل نحو 41656 جنيه، وعيار 12 سجل نحو 35705 جنيه.

بينما سجلت أوقية الذهب بسوق المال العالمي اليوم 22209 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 4999 جنيه، وكيلو الذهب سجل نحو 714106 جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)