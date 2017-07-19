مفاجأة| لجنة الفتوى اعتمدت لائحة انتخابات الغرف السياحية.. وراشد تسلمها ليلًا

التحرير

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علمت «التحرير» من مصادر مطلعة بوزارة السياحة، أن الوزير يحيى راشد سوف يعتمد خلال الساعات القليلة القادمة اللائحة الجديدة لانتخابات الغرف السياحية واتحادها العام وجمعيته العمومية، بعدما تسلم الوزير رد لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ضمن تقريرها حول انتخابات الغرف السياحية، والذي كان محل مناقشات استمرت حتى ساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء بين الوزير وأحمد المهدي المستشار القانوني للوزارة.

لجنة الفتوى والتشريع، سمحت للوزير بتعيين باقي الأعضاء أيا كان عددهم بعدما عزف أعضاء الغرف عن الترشح للانتخابات السابق، ما حث الوزير على إلغاء الانتخابات واللجوء لمجلس الدولة، كما أصر المجلس -بحسب المصدر- على منع من انتخب لدورتين من الترشح لدورة ثالثة في أي غرفة سياحية، ومن المنتظر أن يعلن اليوم وزير السياحة عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجالس الإدارات للغرف الخمس واتحادها العام وجمعيته العمومية، وذلك فور اعتماده اللائحة التنفيذية الجديدة والتي جرى عليها تعديلات إجرائية بسيطة.

كان وزير السياحة، أعلن عن فتح باب الترشح لانتخابات الغرف السياحية نهاية مايو الماضي، وفي الأول من يونيو أغلقت غرفة المنشآت الفندقية، باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارتها بعدما تقدم 11 مرشحًا فقط للتنافس على 8 مقاعد بالمجلس، فيما تقدم 18 عضوًا بأوراق ترشحهم كمندوبين للغرفة لدى الاتحاد العام علمًا بأنه مخصص للغرفة في عمومية الاتحاد 35 مقعدًا.. وأغلقت غرفة شركات السياحة، باب تلقى طلبات الترشح لمجلس إدارتها بعدما تقدم 16 مرشحًا يتنافسون على 8 مقاعد، فيما تقدم 18 عضوا بأوراق ترشحهم كمندوبين الغرفة لدى الاتحاد علمًا بأن المخصص لها 30 مقعدًا.. وخلفهما أغلقت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، باب تلقي الطلبات «ولم يتقدم أحد»، علمًا بأن عدد أعضاء عمومية الغرفة 450 عضوًا، فيما تقدم مرشح واحد كمندوب لها في الاتحاد ضمن 20 مقعدًا مخصصون للغرفة.

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لم يختلف الحال كثيرًا في غرفة السلع والعاديات السياحية، فلم يتقدم للترشح سوى علي غنيم وجودة الشاعر «مرشحان فقط»، وهو نفس الحال بغرفة المنشآت السياحية -المطاعم- التي تقدم لها 2 فقط هما أبو شقرة وعماد مرقص، فيما امتنع أعضاء عمومية الغرفتين عن الترشح والمشاركة.

لمعرفة تفاصيل وأسباب إلغاء الانتخابات، يمكنك متابعة الرابط التالي:

http://www.tahrirnews.com/posts/776837/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9++%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1++%D8%B4%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE++%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9+