وزير النقل: تنفيذ 5 محاور ضخمة للكباري على النيل بتكلفة 3.4 مليار جنيه

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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة للكباري على النيل وفروعه، بتكلفة استثمارية قدرها 3.4 مليار جنيه، بواقع مشروعين في الوجه البحري وثلاثة في صعيد مصر وتشمل تلك المشروعات محـور كوبري الخطاطبة علي النيل بالطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية بتكلفة ( 800 مليون جنيه)، ومحور كوبري بنها (الطريق الدائري الاقليمي) بمحافظة القليوبية بتكلفة 450 مليون جنيه (تم الانتهاء منه )، ومحور كوبري طما على النيل بمحافظة سوهاج بتكلفة ( 720 مليون جنيه)، ومحور كوبري كلابشة على النيل بمحافظة أسوان بتكلفة (642 مليون جنيه) وكذلك محور عدلي منصور على النيل بمحافظة بني سويف بتكلفة (800 مليون جنيه).

وأوضح وزير النقل، أن محاور (طما،كلابشة، عدلي منصور ) بالصعيد تتكون من مجموعة من الكباري، وتساهم هذه المحاور فى ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، مشيرًا إلى وجود اهتمام خاص من الوزارة بتنمية الصعيد، وأنها وضعت على رأس أولوياتها إنشاء شبكة طرق جديدة فى الصعيد تساهم فى ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط شرق وغرب النيل.

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وأشار عرفات إلى أن هناك عدد آخر من الكباري الجديدة التي سوف يتم تنفيذها بصعيد مصر وتشمل (محور سمالوط، ومحور ديروط ،ومحور قوص) حيث يجري حاليًا الإنتهاء من إعداد الدراسات الاستشارية والتصميمات التنفيذية وإسناد هذه المحاور للشركات المنفذة.