رئيس أكبر تحالف جوي في العالم: ندعم مصر لتجاوز أزمتها الاقتصادية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بينما كانت القاهرة في محيط مطار العاصمة وملحقاته تحتفل بطريقتها الخاصة أسبوعًا وراء الآخر بوصول طائرة جديدة في أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، الذي يجري تحديثه وإحلاله وتبديله، كانت فرانكفورت تستقبل وفودًا من ٢٨ دولة تمثل ٢٨ عضوا في تحالف ستار الأينز STSR ALLAYENS لتطلق حملة جديدة لنقل أعضاء التحالف إلى المنصة الرقمية في التفاعل ما بين الشبكات وخدمات النقل الجوي لتسبق بذلك منظمات دولية راسخة في عالم النقل الجوي وشركات الطيران.

قيادات الدولة، وعلى رأسها وزير الطيران المدني شريف فتحي، حرصت على المشاركة مع الشركة الوطنية، أحد أبرز أعضاء تحالف "ستار" المشاركة في الاحتفال بمرور عشرين عاما على تأسيس تحالف ستار، والذي يوافق أيضًا مرور عشرة أعوام على انضمام مصر من خلال شركتها الوطنية إلى التحالف العالمي والذي سيتم الاحتفال به في أكتوبر المقبل.

في فرانكفورت وعلى ضفاف نهر الراين توقف رؤساء ٢٨ شركة طيران عالمية بينها الشركة الرطنية المصرية في إطار مرور عشرين عاما على تأسيس التحالف، توقفوا لتدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك تحت لافتة "المنصة الرقميه" لأعمال وخدمات النقل الجوي عبر الشبكة مترامية الأطراف لأعضاء التحالف.

كان لافتًا أن أكبر تحالف للنقل الجوي في العالم -تحالف ستار- حريصًا على الاحتفاء بالشركة المصرية بشكل خاص، بالنظر إلى أن الشركة أكملت عامها الخامس والثمانين هذا العام.

"لا توجد في العالم شركات عاشت كل الأزمات ونجت منها واستمرت مثل شركتكم الوطنية، مصر للطيران، لذا فهي شركة مميزة جدا في التحالف كقيمة ورمز عراقة ومثال نفخر بوجوده ضمن أعضاء تحالف ستار"، هكذا استهل جيفري جو، رئيس تحالف ستار الجديد، حديثه عن موقع الشركة المصرية ضمن أعضاء التحالف وموقف ستار الأينز وأعضائه من التحديات التي تواجهها الشركة حاليا.

لكن كيف وقف التحالف إلى جوار الشركة المصرية -أحد الأعضاء- في مواجهة ضغوط سياسية وفرض حظر على نشاطها عبر أوروبا بعد حادث سقوط الطائرة الروسيه:

"بالطبع ندعم الأعضاء في أي أزمات.. نحن بالأساس منظمة تجارية ولدينا حساسية حول التعامل مع الأوضاع السياسية والتحديات التي قد تواجهها الشركات لأسباب سياسية وأمنية، وفي حال صدور أي قرار سياسي أو بروز مشكلة ذات بعد سياسي يواجهها أي عضو لا نستطيع التدخل مع الحكومات.

في المقابل لدينا آليات للدعم من خلال إبراز وتوصيل صورة إيجابية عن مستوى أداء الشركة ومدى التحسن الطارئ في الأداء، ثم إننا من خلال ميكانيزم تبادل الخبرات بين الأعضاء في تعاطي المواقف المماثلة، يتم تفعيله في حال تعرض شركة عضو للحظر من قبل أي حكومة نتيجة أوضاع أمنية أو سياسية، فكل عضو في التحالف يمثل جزءًا وإضافة للشبكة، ومن المؤثر أن يتبادلوا الطرق والوسائل التي تم التغلب على هذه التحديات من خلالها".

ويواصل جيفري: "أيضا تعاملنا مع تأثير قرارات لحظر استخدام الحواسب على الطائرات من قبل بعض الحكومات مثل بريطانيا والولايات المتحده، ونعمل حاليا في التحالف ومجموعات عمل على تطوير آلية لتخطي ما ينتج من سياسات هذه القيود على عمل الشركات".

شاهد أيضا

ورغم تسليمه بأهمية الأمن للطيران وسلامته، فإنه لم يخف ضيقه وقلقه من توسع الحكومات في تقييد الانتقال بحجة الأمن.. "نحن قلقون بسبب الإفراط في استخدام دواعي الأمن في مدى أبعد يتجاوز إلى العالم كله، مثل اختفاء طائرات، فمثل هذه الأزمات تستلزم حلا عالميا وليس فرديا للشركة، وللتحالف رؤى حولها، لكننا نواصل تزويدهم بالقيمة مقابل الاتصال بالشبكة العالمية وبوضوح هناك أوقات تواجه فيه تحديا للظروف أبعد من قدراتك".

اهتمام التحالف ورئيسه بالأزمة التي تواجهها الشركة الوطنية المصرية العريقة وصمودها عبر سنوات دفعه لزيارة القاهرة لتقديم الدعم المعنوي بالوقوف إلى جوارها، حيث التقى قيادات الشركة، وعلى رأسهم السيد صفوت مسلم رئيس مجلس الإدارة وشاركه احتفال الشركة بمرور ٨٥ عاما على انطلاق أعمالها في مصر والشرق الأوسط.

ووفقًا لرؤية التحالف لمساندة أحد أعضائه في أزمته، التقى رئيس التحالف بوزير الطيران المدني شريف فتحي أيضًا والقادم من قلب الشركة الوطنية إلى كرسي الوزارة ويتمتع بعلاقات واسعة أيضًا مع الشركة والتحالف، حيث طرح الاثنان -رئيس التحالف ووزير الطيران- رؤية مشتركة لتطوير التعاون مع المنشآت ومرافق الطيران في مصر.

"لدينا علاقات قوية مع قيادات النقل الجوي وخاصة وزير الطيران منذ كان يتولى مسئولية إدارة الشركة الوطنية مصر للطيران، ولديه تصور شامل لطبيعة علاقات للشركة وما تملكه من مقومات ومزايا وما تواجهه من تحديات وصعوبات، بعضها تستطيع الحكومات العمل على تذليلها وهو ما نأمل أن يتم في المرحلة المقبلة".

وردا على سؤال لـ"التحرير" عما إذا كانت هناك شركات طيران إفريقية جديدة ستنضم للتحالف، أحال جيفري بشكل حاسم: "لا حاجة لدينا حاليا في تغطية إفريقيا بمزيد من الشركات، لدينا حاليا ثلاث شركات إفريقية، تغذي منطقة الجنوب وهي شركة طيران جنوب إفريقيا، وشركتهم مصر للطيران تغطي منطقة شمال إفريقيا ثم أخيرًا شركة الطيران الإثيوبية التي تغطي وسط إفريقيا والشبكة يتم تحديثها وفقًا لاحتياجات أعضائها".

واختتم جيفري تصريحاته قائلًا: "نحن راضون للغاية بأداء الشركات الثلاث ولا نرى احتياجًا لمزيد من الشركات في إفريقيا حاليا".