الإسكان تطرح 40 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" الأسبوع المقبل

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قال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم الإعلان عن طرح نحو 40 ألف وحدة سكنية، بمحور جديد للإسكان المتميز "سكن مصر"، في 6 مدن جديدة، الاسبوع المقبل هى: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعبور، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة.

وأشار الوزير إلي أن الوحدات المطروحة بنظام القرعة العلنية، ومساحة الوحدة 115متر، بمستوي تشطيب متميز، وسيتم زراعة سياج شجري حول المشروع بكل مدينة، مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والخدمات التجارية، بالإضافة إلي وجود حدائق خاصة لشقق الدور الأرضي.

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وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مقدم حجز الوحدات 10% من إجمالي ثمن الوحدة، مشيراً إلي أنه سيتم طرح نظم تقسيط ميسرة، مع خصم خاص للسداد الفوري، وسيتم تسليم الوحدات خلال عامين.

وأكد وزير الإسكان أن كراسات شروط ومواصفات الحجز ستكون متاحة بجميع فروع بنك التعمير والإسكان بدءاً من الثلاثاء الموافق 15 أغسطس المقبل، وسيكون محدداً بها موقع المشروع بكل مدينة، والنماذج، والمساحات، وكذا أسعار الوحدات، وأسلوب السداد.