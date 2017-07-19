وزير التعليم يكتفي بإلغاء امتحانات «المشاغبين» فى مادة واحدة فقط

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وافق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، على الاكتفاء بإلغاء امتحانات عدد من طلبة لجنتين بمحافظة كفر الشيخ ولجنة بمحافظة المنوفية، والسماح لهم بدخول امتحان الدور الثاني، فى المادة الراسبين فيها فقط، وإلغاء القرار الأول بإلغاء امتحاناتهم فى جميع المواد.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن شوقي كان قد كلف الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة بإعمال قواعد التخفيف وتطبيق السلطة المخولة للوزير بشأن واقعة إلغاء امتحان طلاب لجنتين فرعيتين ببيلا فى محافظة كفر الشيخ، وآخرين بلجنة فى الباجور بمحافظة المنوفية، فى جميع المواد، وعدم دخولهم امتحان الدور الثانى، وإعادة السنة، بناءً على ما نسب لهم من وجود تطابق فى الإجابات، تم إثباتها من خلال 3 لجان مختلفة، فضلًا عما أثبتته التحقيقات من وجود إثارة للشغب وإخلال بنظام الامتحانات.

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وبعد بحث الموضوع ودراسته ومراعاة لمستقبل الطلاب وتخفيفًا عنهم، وافق الوزير على الاكتفاء بإلغاء امتحانهم فى المادة التى حدثت فيها المخالفة والسماح لهم بدخول امتحان الدور الثانى.