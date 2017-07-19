كيف تغلب نجوم البرازيل على عائق التدخين في نهائي «مونديال 1970»؟

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لم يقف التدخين عائقًا أمام إظهار اللاعبين لموهبتهم، فقائمة المدخنين من الأساطير طويلة للغاية من (دينو زوف - يوهان كرويف - جارينشا - سقراط - زين الدين زيدان - كارلو أنشيلوتي - ألفريدو دي ستيفانو) وغيرهم.

ولكن يبقى متوسط الميدان البرازيلي جيرسون من أبرز اللاعبين الذين أظهروا موهبتهم بشكل لافت للنظر على الرغم من كونه مدخن شره، بل وساعد التدخين جيرسون في قيادة البرازيل للتتويج بمونديال إيطاليا 1970.

فكل بطل مهما كانت موهبته الكبيرة يحتاج إلى القليل من الحظ للتتويج بلقب كبير بحجم كأس العالم، وكانت البرازيل محظوظة للغاية بإقامة مونديال 1970 في المكسيك التي تشتهر بالحرارة المرتفعة التي تبطء من إيقاع اللعب كثيرًا وهو ما استغله جيرسون لصالحه.

فلم يتمكن جيرسون في مونديال 1966 الذي أُقيم في إنجلترا في إظهار موهبته الكبيرة بل وودعت البرازيل بطلة العالم حينها المونديال من دور المجموعات لصالح برتغال أوزيبيو، ومنتخب المجر، بسبب الأجواء الباردة في إنجلترا وتواجدها على ارتفاع مساوي لمستوى البحر وواجه حينها لاعبين يلعبون بكامل لياقتهم البدنية دون أي مشكلة في تلك الأجواء المناسبة.

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وفي المباراة النهائية، حرص جيرسون على عدم بذل أي مجهود في أول 50 دقيقة من المباراة حيث أدرك قبل نهاية الشوط الأول أنه بإمكانه التحرك وإزعاج دفاعات المنتخب الإيطالي، ولكنه أدرك أنه إذا قام بإظهار مهارته الآن فلن يتمكن من إكمال المباراة حتى النهاية وسيجد لاعبي المنتخب الإيطالي حلًا لإيقاف خطورته خاصة أنهم لا يزالون يتمتعون بلياقاتهم البدنية في بداية المباراة.

وقرر جيرسون الانتظار حتى بداية الشوط الثاني، حينها سيبدأ لاعبو المنتخب الإيطالي بالشعور بالإرهاق ولن يتمكنوا من إيقافه في الوقت الذي حافظ هو فيه على لياقته البدنية.

وبالفعل نجح جيرسون في تسجيل الهدف الثاني للبرازيل عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهو الهدف الذي فتح المباراة تمامًا وتسبب في إنهيار المنتخب الإيطالي قبل أن تنتهي المباراة بفوز البرازيل بنتيجة عريضة استقرت على 4-1.

وعند التفكير في خطة جيرسون ودراسته للأجواء الحارة في المكسيك وضعف لياقته البدنية بسبب التدخين، فربما وضع تلك الخطة قبل بداية المباراة أثناء تدخينه للسجائر.