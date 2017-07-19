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وزير القوى العاملة يوجه بمتابعة أوضاع العمالة المصرية خلال موسم الحج

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مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة يوجه بمتابعة أوضاع العمالة المصرية خلال موسم الحج

11:20 ص الأربعاء 19 يوليو 2017

وزير القوى العاملة يوجه بمتابعة أوضاع العمالة المصرية خلال موسم الحج

كتبت- نورا ممدوح :

كلف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية ، بالتواصل مع الشركات العاملة في موسم الحج لمتابعة أوضاع العمالة المصرية المتعاقدة للعمل لخدمة الحجيج، وذلك بعد سفر أول فوج ويشمل 130 عاملًا للعمل بالموسم بمهنة عامل لمدة 3 أشهر بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وميناء جدة البحري، ومطار الأمير محمد الشمالية "الصالة الجنوبية"، بالمملكة العربية السعودية براتب شهري 1200 ريال.

وتلقى سعفان، تقريرًا من المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أشار فيه إلى أنه قام بزيارة النقابة العامة للسيارات بمدينة مكة المكرمة للتعرف على الإجراءات المستقبلية خلال موسم الحج على الوظائف المطروحة خلال الموسم، فضلًا عن تعليمات وزارة الحج والعمرة، وعدد الشركات المتقدمة للعمل في خدمة الحجاج.

وأعلن وزير القوى العاملة، في بيان صحفي، الأربعاء، إنه تم عقد اجتماعًا مع أسامة ملأ، مسئول التوظيف بالنقابة، وأكد الآخير أن الدور الرئيسي للنقابة هو تنظيم وتقديم الدعم الفني للشركات، مؤكدًا أن العمالة المصرية تتميز بسهولة التواصل مع ضيوف الرحمن، فضلًا عن التفاني والجدية في العمل وتحدي باهتمام خاص من المسئولين السعوديين.

وأوضح محمد سعفان، أن 27 شركة تقدمت للعمل هذا الموسم، وتطلب عمالة من مختلف الجنسيات وأنه ليس لديه حصر للشركات التي تطلب عمالة مصرية، مؤكدًا ضرورة التزام العامل بالشركة المتعاقد معها للعمل وليس الحج، والانتظام في العمل حتى انتهاء الموسم وفقًا لاحتياجات العمل.

ووجه أعضاء مكتب التمثيل العمالي، الشكر لمسئولي النقابة على تعاونهم، وأكدوا التزام النقابة بالحفاظ على حقوق العمالة المصرية، وأنه حال عدم قيام الشركات بصرف مستحقات العامل تقومو النقابة بصرفها ثم العودة على الشركة بالإجراءات القانونية المنظمة لمثل هذا الحالات.

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