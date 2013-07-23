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هروب النجوم المصريين إلى أوروبا ومارينا

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هروب النجوم المصريين إلى أوروبا ومارينا هروب النجوم المصريين إلى أوروبا ومارينا

بعد فترة من العمل المضني قضوها في الستوديوهات لتصوير مسلسلات شهر رمضان، بدأ النجوم المصريون بالسفر إلى أوروبا وشواطىء مارينا طلباً للراحة والاستجمام. ومن النجوم الذين قرّروا السفر إلى أوروبا: علا غانم ومنى زكي وغادة عادل وزوجها مجدي الهواري ومي عز الدين؛ أمّا الذين قرروا السفر إلى مارينا، فهم: محمد هنيدي وحسين فهمي والزعيم عادل إمام وهاني سلامة ويوسف الشريف وغيرهم كثيرون. معظم النجوم اختاروا الشواطىء، لأنّها المتنفس الوحيد لهم بعد رحلة المعاناة الشديدة في التصوير، والتي استمرّت لأشهر طويلة.

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