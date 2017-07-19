الإسكندرية تستضيف المؤتمر الوطني الرابع للشباب الاثنين المقبل

كتبت- ياسمين محفوظ:

تستضيف محافظة الإسكندرية، الاثنين المقبل، في الفترة من 24 إلى 26 يوليو الجاري، فعاليات المؤتمر الدوري الرابع للشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن يتم عقد جلسات المؤتمر في مكتبة الإسكندرية.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فتح باب الاستفسارات والاقتراحات من خلال مبادرة "اسأل الرئيس".

يذكر أن المؤتمر الوطني للشباب تم عقده لأول مرة بمدينة شرم الشيخ، وكان من ضمن توصياته أن يتم عقده بشكلٍ دوري على مدار العام في مختلف المحافطات، وبناءً عليه تم عقد المؤتمر الدوري الثاني في يناير الماضي بمحافطة أسوان لمناقشة أبرز قضايا الصعيد، كما استضافت محافظة الإسماعيلية المؤتمر الدوري الثالث في إطار احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء.

ويعد المؤتمر الوطني للشباب، ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب، لعرض أبرز القضايا ومناقشتها من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

ويشارك في المؤتمر عددٌ كبيرٌ من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب.