تطوير 17 مزلقانًا للسكة الحديد بدمياط بعد افتتاح "اللضامين"

دمياط – محمد إبراهيم:

قال اللواء سامي حمودة السكرتير العام بمحافظة دمياط، إن هناك طفرة في تطوير مزلقانات هيئة السكة الحديد على مستوى المدن والقرى، مشيرًا إلى أنه من المقرر تنفيذ أعمال إحلال وتجديد في 17 مزلقانًا بعد موافقة وزارة النقل والمواصلات.

وأوضح حمودة، في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، وجه بدعم المزلقانات لمواجهة الحوادث التي وقعت أخيرًا وحفاظًا على حياة المواطنين، مشددًا على تطبيق القانون على أي من المخالفين من المسئولين عنها بعد تطويرها على أحدث مستوى وتوسعتها.

وأضاف أنه جرى إزالة عدد من التعديات والإشغالات على طول شريط القطار الممتد من المحطة الرئيسية، مرورًا بمركز كفر سعد والقرى المجاورة، لافتًا إلى أن المحافظ افتتح كوبري ومزلقان اللضامين بتكلفة 1.6 مليون جنيه، لخدمة أكثر من 300 ألف شخص، فضلاً عن سيارات النقل المحملة بالبضائع وخصوصًا المحاصيل الزراعية.

وعرض محافظ دمياط على مستشاري وزير النقل والمواصلات، قبل أيام، توقيع بروتوكول بين المحافظة وهيئة السكك الحديدية للاستفادة من أراضي الدولة التابعة الهيئة بالمحافظة.

وشهدت مزلقانات دمياط عددًا من الحوادث التي وقعت خلال الأشهر الأخيرة، وأثار حادث مقتل طفل بعد أن دهسه قطار قادم من الدقهلية إلى دمياط، استياء الكثيرين من أهالي قرية السنانية مطالبين بفتح تحقيق موسع في الواقعة.

كما شهد مزلقان مطحن السنانية، قبل عامين، حادثًا مروعًا حيث توفي شخص وأصيب آخر بعد أن دهسهما قطار دمياط القادم إلى المحطة، وكشفت التحريات عن وفاة أحمد النجيري، البالغ من العمر 40 عامًا، من قرية الشعراء، وإصابة الطفل مهند السيد، البالغ من العمر 5 أعوام ببتر في الساقين.