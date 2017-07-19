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إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالإسكندرية بسبب لهو الأطفال

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مصراوي Masrawy

إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالإسكندرية بسبب لهو الأطفال

11:22 ص الأربعاء 19 يوليو 2017

إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالإسكندرية بسبب لهو الأطفال

الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب شخصان في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمنطقة أبو قير شرقي الإسكندرية، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وتلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغا بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بشارع أحمد شوقي بمنطقة أبو قير، انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين حدوث مشاجرة بين كل من "س.م.أ"، 27 عامًا، عاطل، بحوزته سلاح أبيض "سكين"، وشقيقه "م.م.أ"، 22 عاما، عاطل، مصاب بطلق خرطوش بالساق والفخذ الأيمن، و"م.أ.أ"، 21 عاما، عاطل، ضبط بحوزته بندقية خرطوش عيار 12 و9 طلقات من ذات العيار، و"طرف ثان" م.ب.ج" 43 عاما، عاطل، ضُبط بحوزته بندقية خرطوش عيار 12 و11 طلقة من ذات العيار، وشقيقه "م.ب.ج"، 39 عاما، عاطل، ضُبط بحوزته فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع.

وتبين من التحريات تجدد خلافات سابقة بين طرفي المشاجرة بسبب لهو الأطفال، وحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة امتدت لشارع أحمد شوقي، قام على إثرها الطرفان بإطلاق أعيرة نارية.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة المدعو "أ.ال.ب"، 49 عامًا، صاحب محل خردوات بالشارع محل البلاغ، أثناء تواجده بالمحل خاصته برش خرطوش بالوجه والذراع الأيمن.

جرى نقل المتهم الثاني للمستشفى الرئيسي الجامعي، والمصاب لمستشفى أبو قير العام للعلاج.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم، وحرر المحضر جنايات قسم شرطة ثان المنتزه، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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