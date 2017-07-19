مصرع طالب جامعي صعقًا بالكهرباء في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

لقي طالب جامعي مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الأربعاء، أثناء ري أرضه الزراعية بإحدى قرى مركز المنيا.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد دكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي، بمصرع طالب جامعي، صعقًا بالكهرباء أثناء ري أرضه الزراعة بإحدى قرى مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية تبين مصرع " أحمد ج ع " 19 سنة، طالب جامعي، صعقًا بالكهرباء أثناء ري أرضه الزراعية بإحدى القرى الواقعة غرب مركز المنيا.

وعلى الفور، استدعت النيابة العامة موثق ومفتش صحة مركز وبندر المنيا لتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفى، وتقدير الشبهة الجنائية الطبية في الوفاة من عدمه، وفق قواعد ندب الخبير الفني الواردة بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ في مادتيه الأولى والخمسين.

وجاء في تقرير موثق ومفتش الصحة الدكتور هاني إسحق شحاتة، أن ادّعاء الصعق الكهربي أدى إلى صدمة كهربية سببت اعتلالاً بكهربية القلب؛ ما أدى لفشل حاد بعضلة القلب، تزامنًا مع حدوث احتقان ونزيف بالأوعية الدموية، وأنه لا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.

تولت النيابة العامة التحقيق تحت إشراف السيد المستشار عبد الرحيم عبد المالك، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا الكلية، وجرى إيداع جثة المتوفى بمشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.