أخبار عاجلة

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مصرع طالب جامعي صعقًا بالكهرباء في المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع طالب جامعي صعقًا بالكهرباء في المنيا

11:17 ص الأربعاء 19 يوليه 2017

مصرع طالب جامعي صعقًا بالكهرباء في المنيا

مصرع طالب

المنيا ــ ريمون الراوي:

لقي طالب جامعي مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الأربعاء، أثناء ري أرضه الزراعية بإحدى قرى مركز المنيا.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد دكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي، بمصرع طالب جامعي، صعقًا بالكهرباء أثناء ري أرضه الزراعة بإحدى قرى مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية تبين مصرع " أحمد ج ع " 19 سنة، طالب جامعي، صعقًا بالكهرباء أثناء ري أرضه الزراعية بإحدى القرى الواقعة غرب مركز المنيا.

وعلى الفور، استدعت النيابة العامة موثق ومفتش صحة مركز وبندر المنيا لتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفى، وتقدير الشبهة الجنائية الطبية في الوفاة من عدمه، وفق قواعد ندب الخبير الفني الواردة بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ في مادتيه الأولى والخمسين.

وجاء في تقرير موثق ومفتش الصحة الدكتور هاني إسحق شحاتة، أن ادّعاء الصعق الكهربي أدى إلى صدمة كهربية سببت اعتلالاً بكهربية القلب؛ ما أدى لفشل حاد بعضلة القلب، تزامنًا مع حدوث احتقان ونزيف بالأوعية الدموية، وأنه لا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.

تولت النيابة العامة التحقيق تحت إشراف السيد المستشار عبد الرحيم عبد المالك، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا الكلية، وجرى إيداع جثة المتوفى بمشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع طفلة دهستها سيارة نقل بدمياط

    أخبار

  • مصرع مسن نطحته بقرة في الوادي الجديد

    أخبار

  • أب يتهم نجله بمحاولة قتله في الوادي الجديد

    أخبار

  • مدير أمن المنيا يتفقد كمينَي بني أحمد ودمشير

    أخبار

إعلان

a847516528.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟

بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد

بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة