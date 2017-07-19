العثور على جثة طبيب داخل دورة مياه مستشفى خاص في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

عثر العاملون بمستشفى خاص بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، على طبيب متوفي داخل دورة المياه بالمستشفى، وبجواره سرنجة بها آثار دماء، ومسحوق أبيض يشتبه أن يكون لمخدر"الهيروين".

وتلقى قسم شرطة محرم بك، إخطارًا من مستشفى خاص، يفيد بوفاة شخص داخل إحدى دورات المياه بالمستشفى، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص، وجود جثة المدعو "أ. ص. أ، 27 عامًا"، طبيب بشري، مقيم بمنطقة زيزينيا بدائرة قسم شرطة أول الرمل، مسجي على الأرض داخل إحدى دورات مياه المستشفى يرتدي كامل ملابسه.

وعثر بجواره على سرنجة بها آثار دماء وآثار لمسحوق أبيض اللون يشتبه أن يكون لمخدر الهيروين و2 لفافة إحداهما فارغة لذات المخدر، وتبين وجود آثار وخذ إبري بالذراع الأيسر.

وبسؤال المدعو"ال. ش. ع، 36 عامًا"، مشرف أمن بالمستشفى، قال إن المذكور كان يعمل بقسم استقبال المستشفى منذ عام تقريبًا، وعاد للمستشفى اليوم، وطلب دخول دورة المياه، وعند تغيبه لفترة طويلة قام باستطلاع الأمر فوجده بالحالة التي عثر عليها، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاته.

ولم يتهم المدعو "ع. ص. أ، 23 عامًا"، طالب، شقيق الطبيب المتوفي، أحد بالتسبب في وفاة شقيقه.

وأخطرت النيابة العامة، والأدلة الجنائية، ونقلت الجثة لمشرحة الإسعاف، وحرر المحضر إداري قسم شرطة، محرم بك.