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الخطوط السعودية": أمريكا رفعت الحظر عن حمل الأجهزة الإلكترونية خلال الرحلات

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مصراوي Masrawy

الخطوط ": أمريكا رفعت الحظر عن حمل الأجهزة الإلكترونية خلال الرحلات

11:10 ص الأربعاء 19 يوليه 2017

الرياض- (د ب أ):
أعلنت الخطوط السعودية اليوم، الأربعاء، أن السلطات الأمريكية رفعت الحظر عن حمل الأجهزة الإلكترونية خلال الرحلات الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للخطوط السعودية عبدالرحمن الطيب أن "السعودية" تلقت إشعاراً من الهيئة العامة للطيران المدني يفيد بأن إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية رفعت الحظر المفروض على اصطحاب الأجهزة الإلكترونية داخل مقصورة الطائرة مع المسافرين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن قام فريق من الإدارة بتفقد الإجراءات الأمنية المتبعة في المطارين واطمأن على دقتها.

وأضافت الشركة أن بإمكان عملائها اصطحاب أجهزتهم الإلكترونية معهم بدءاً من اليوم.

ونوه الطيب بجهود الهيئة العامة للطيران المدني "ضمن مسؤولياتها في تنسيق ومتابعة إجراءات رفع الحظر عن اصطحاب الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة مع المسافرين".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حظرا على حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول والحاسوب اللوحي "تابلت" بالنسبة للمسافرين المتجهين إليها من عشرة مطارات في ثماني دول منذ أواخر آذار/مارس، وقالت إن هذا إجراء أمني.

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