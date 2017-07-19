بالصور.. قوات الأمن تحاول السيطرة على حريق السوق التجاري في أسوان

أسوان :إيهاب عمران

تحاول قوات الحماية المدنية، بمشاركة القوات المسلحة، السيطرة على حريق هائل التهم عشرات المحلات التجارية، في السوق التجاري بمدينة أدفو أسوان، وامتد إلى المباني السكنية صباح اليوم الأربعاء، بدون وقوع خسائر بشرية.

وتلقى اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مدير الحماية المدنية العميد أشرف عتريس، يفيد بنشوب حريق في منطقة السوق التجاري بأدفو، التهم عشرات المحلات التجارية وامتد إلى العمارات السكنية المجاورة ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية.

وتم الدفع بـ20 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، بالإضافة إلى الاستعانة بالقوات المسلحة للمساعدة في إطفاء الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري حصر الخسائر المادية.

شاركت القوات المسلحة قوات الحماية المدنية والإطفاء في السيطرة على الحريق الهائل الذي شب في عشرات المحال التجارية، و4 عمارات سكنية بمدينة أدفو شمال أسوان صباح اليوم.

وانتقل اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، وقيادات المحافظة، ومسئولو الأجهزة الأمنية، للإشراف على عملية الإطفاء والسيطرة على النيران، وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات بمدينة أدفو للإشراف وإدارة الأزمة للسيطرة على النيران.