"هاكرز" الجيش السورى الحر يخترق موقع Viber

قام الجيش السورى الإلكترونى باختراق جزئى لموقع تطبيق الدردشة والتواصل الفورى الشهير فايبر، حيث استهدف صفحة الدعم الفنى وقام بمسح محتواها ووضع شعاره عليها.

ونشر الجيش السورى الإلكترونى رسالة على الصفحة المخترقة موجهة إلى مستخدمى تطبيق فايبر، حيث تدعى الرسالة أن التطبيق الإسرائيلى يتجسس ويراقب المستخدمين.

واعترفت الرسالة أن الجيش السورى الإلكترونى لم يتمكن من اختراق كامل نظم خدمة فايبر، لكن أكدت أنها مصممة للتجسس والمراقبة.

ونشر القراصنة مجموعة من أسماء وأرقام هواتف وعناوين البريد الإلكترونى العائدة لإدارة الموقع، وقالوا إنهم نجحوا بتحميل بعض النسخ الاحتياطية.

كما نشروا لقطة شاشة تحوى أرقام هواتف وبلدان وعناوين IP وتواريخ التسجيل ورمز التعريف المميز UDID وغيرها من التفاصيل لبعض المستخدمين. ونشر الجيش السورى الإلكترونى تغريدة من حسابه الرسمى على تويتر ينصح بها مستخدمى تطبيق فايبر بمسحه.

يأتى هذا الاختراق بعد يومين من اختراق قواعد بيانات تطبيق الدردشة الشهير أيضاَ Tango وتسريب 1.5 تيرابايت من البيانات عن المستخدمين والمحادثات التى دارت بين ملايين مستخدمى التطبيق.

وقبل اختراق Tango، قام الجيش السورى الإلكترونى أيضاً باختراق قواعد بيانات موقع TrueCaller المطور لتطبيق يعمل كقاعدة بيانات كبيرة تسمح لأى شخص أن يعرف اسم صاحب أى رقم هاتف حول العالم من خلال إرسال محتوى دفاتر عناوين كل المستخدمين المشتركين فى الخدمة، وسربوا أكثر من 400 جيجابايت من قواعد البيانات مع تفاصيلها كاسم المستخدم والمضيف وكلمات المرور.

يذكر أن مالك الشركة المطورة لتطبيق فايبر هو الإسرائيلى تالمون مارك ولديه خلفية تقنية عالية فى التجسس من خلال عمله فى وزارة الدفاع الإسرائيلية لمدة أربع سنوات كمسئول عن المعلومات فى القيادة المركزية، وتخرج بدرجة امتياز من جامعة تل أبيب ويحمل شهادة فى علوم وإدارة الحاسب.