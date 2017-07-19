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الصحة: إصابة 9 مجندين تابعين للحماية المدنية باختناق فى حريق السوق التجارى بإدفو

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مصراوي Masrawy

الصحة: إصابة 9 مجندين تابعين للحماية المدنية باختناق فى حريق السوق التجارى بإدفو

11:01 ص الأربعاء 19 يوليو 2017

الصحة: إصابة 9 مجندين تابعين للحماية المدنية باختناق فى حريق السوق التجارى بإدفو

أسوان- (أ ش أ):

أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان إصابة 9 مجندين تابعين للحماية المدنية بأسوان بإختناقات فى الحريق الذى شب صباح اليوم فى عشرات من المحال التجارية بالسوق التجارى بمدينة أدفو شمال أسوان، إلى جانب إحتراق عدد من الأبنية السكنية.

وقال وكيل وزارة الصحة بأسوان -في تصريحات اليوم- إنه تم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة..مشيرا إلى أن حالتهم جيدة حيث تعرضوا للاختناقات نتيجة لإستنشاقهم الأدخنة المتصاعدة من الحريق.

وأضاف أن مديرية الصحة دفعت بنحو 28 سيارة إسعاف فى موقع الحادث، منها 17 سيارة بالقرب من موقع إشتعال النيران والحريق، و11 سياراة أخرى على بعد 2 كيلو من محيط الحريق..مؤكدا أنه يشرف حاليا على غرفة عمليات تم تشكيلها على مستوى قطاع الصحة بالمحافظة للمعاونة فى جهود إحتواء تداعيات الحريق.

وكان حريق هائل اندلع صباح اليوم الاربعاء بالسوق التجارى فى مدينة إدفو بأسوان ، وأتت النيران على عشرات المحال التجارية والتى جارى حصرها وتقدير الخسائر إلى جانب وصولها إلى 4 عمارات سكنية، وانتقل المحافظ مجدى حجازى إلى موقع الحريق، وتم الدفع بطائرة هيكلوبتر تابعة للقوات المسلحة و25 سيارة أطفاء للسيطرة على الحريق.

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مصراوي Masrawy

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