إغلاق مركزين لطب الأسنان ومعمل تحاليل في الإسكندرية

الاسكندرية - أ ش أ:

أصدر الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، قرارًا بغلق مركزين خاصين لطب الأسنان بميدان الكيلو 21 طريق "الإسكندرية – مطروح" بالعجمي غرب الإسكندرية، وآخرًا بإغلاق معمل خاص للتحاليل الطبية بشارع جمال عبدالناصر بمنطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية.

وعرض الدكتور طارق شلبي، مدير إدارة العلاج الحر، بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، على وكيل الوزارة ثلاثة تقارير بشأن نتائج التفتيش الذي قامت به الإدارة على المنشآت الطبية المذكورة، وتبين عملها جميعًا بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، ما يستوجب غلقها.

من ناحية أخرى، قال الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن إدارة الأمراض الصدرية بالمديرية عقدت دورة تدريبية بمستوصف صدر القباري تحت عنوان "أساسيات الطب الرئوي" بالتعاون مع البرنامج القومي لمكافحة الدرن بوزارة الصحة، في إطار التعليم الطبي المستمر لأطباء الأمراض الصدرية بالمحافظة، بهدف تنمية مهارة ورفع كفاءة الفريق الطبي.

وقال الدكتور فايز وهيب، مدير إدارة الأمراض الصدرية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن الدورة استمرت 5 أيام، وشملت أنشطة الاكتشاف المبكر والتشخيص والعلاج لأمراض الصدر بالتعاون مع عدد من الإدارات الفنية بوزارة الصحة، وحضرها عدد كبير من أطباء الأمراض الصدرية من مستشفيات ومستوصفات الصدر بالمحافظة.

حاضر بالدورة عدد من أساتذة الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة الإسكندرية.