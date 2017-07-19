فضحت سيدات متزوجات وصدمت الجمهور بـ«جمجمة».. مواقف مستفزة لمذيعة الهيروين

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حالة من الجدل أثارتها المذيعة الشابة شيماء جمال، مقدمة برنامج "المشاغبة" على فضائية "LTC"، عقب إخراجها كيس به "مادة بيضاء"، شبيهة بالكوكايين واستنشقتها على الهواء، قائلة: "أنا وعدت المتصل إنى هشم هيروين على الهواء وأدينى وفيت بوعدى، بس حلوة الشمة أوى".

لم يمر الموقف مرور الكرام، وأتخذت نقابة الإعلامين قراراً بوقف هذه المذيعة لمدة 3 شهور، وأشترطت على إدارة القناة تنفيذ هذا القرار حتى لا تكون شريكاً فى المسئولية.

وخرجت لتعلق على تلك الأزمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد فى برنامج "رأى عام" الُمذاع عبر فضائية "تن"، وقالت: "أنا لم أتعاطَ الهيروين دى كانت سكر كحك.. ومن المؤكد أننى أحترم المهنية ومن المستحيل أن أضحى بتاريخى ومستقبلى وأحمل مواد مخدرة وأدخل بها إلى مدينة الإنتاج الإعلامى ولكن السوشيال ميديا اجتزأت الحلقة".

لم يكن ذلك الموقف الوحيد الذي أثار الجدل حول المذيعة شيماء جمال ولكنها اعتادت أثارة الجدل بالعديد من المواقف ونرصد أبرزها خلال التقرير التالى...

«جمجمة بشرية» على الهواء

أثارت الكثير من الجدل بعدما ظهرت في إحدى الحلقات بصحبة "جمجمة"، وعلقت قائلة:"مارضيتش أجيب هيكل كامل واكتفيت بجمجمة وشوية عضم عشان نوصل للناس الرسالة، من خلال حديثنا عن سرقة الأعضاء البشرية من المقابر".

لم تكتفي بذلك فقط ولكنها قامت بعرض لقطات أثناء نزولها لإحدى المقابر لإخراج جثة أحد الموتى، وقالت: "المشهد كان مرعب، ولكني صمدت لإدراك المشهد كاملًا".

نشر صور لسيدات في "أوضاع مخلة"

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بعد حلقتها المثيرة للجدل والتى فضحت فيها بعض السيدات واتهمتهم بخيانة أزواجهن، ناشدت وزارة الداخلية لحمايتها بعد تلقيها بعض التهديدات قائلة: "مينفعش أقول على الهواء إن في سيدات بتخون أزواجهن ومعايا سيديهات تثبت كلامي".

ووجهت حديثها لسيدة تدعى "منى" قائلة: "أنا مستنياكم تيجم تدخلوا علي الاستوديو، بس أحب أعرفكم أني في حماية وزارة الداخلية، ومش خايفة من أحد".

لهذا السبب وضعت شريط لاصقًا على فمها..

ظهرت في إحدي الحلقات وهي تضع شريطًا لاصقًا على فمها، ردًا على الهجوم الذي تعرض له البرنامج بعدما عرضت قصة الوالد الذي أراد بيع ابنه، وعلقت قائلة: "الناس اللي مش عايزانا نحذر أهالينا بوجود مصيبة وخطر في مجتمعنا ولازم الحكومة والجهات المسؤولة تتحرك، والناس اللي عايزانا نطلع ونطبل ونغمي عنينا حتى لو غلط.. أنا ما بعرفش".

وتابعت: "مش همسك صاجات وألبس قمصان نوم حمراء علشان رضاكم، مش هعمل كدا، وكلامكم مش هيأثر فيا، ولازم يتعملكم حملة توعية عشان تبقوا على دراية بكل حاجة في الدستو