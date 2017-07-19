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7 أطعمة تحد من خشونة المفاصل والركبة.. تعرف عليها

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مصراوي Masrawy

7 أطعمة تحد من خشونة المفاصل والركبة.. تعرف عليها

10:09 ص الأربعاء 19 يوليو 2017

7 أطعمة تحد من خشونة المفاصل والركبة.. تعرف عليها

7-أطعمة-تحد-من-التهاب-المفاصل-والركبة..-تعرف-عليها

كتبت- ميرا ماهر:
تعد خشونة المفاصل من أكثر أمراض العظام انتشارا على مستوى العالم، وبالأخص مرض خشونة الركبة.

كما أثبتت الدراسات أنه يمكن أن تصيب خشونة المفاصل الشباب كما تصيب كبار السن.

وبحسب موقع "blog.arthritis"، يمكن بتناول بعض الأطعمة، الحد من خشونة المفاصل وتآكلها كما يلي:

-الأسماك بأنواعها لأنها غنية بالأوميجا 3، مثل السالمون والسردين والماكريل والتونة. يتم تناول هذه الأنواع من الأسماك مرتين أسبوعياً.

-فول الصويا ومنتجاته الغنية أيضاً بالأوميجا 3.

-زيت الزيتون غنى بالمواد المضادة للالتهابات والمفيدة للمفاصل.

-الكريز غنى بمادة "الأنثوسيانين" المضادة للالتهابات. كما يحد الكريز من الإصابة بالنقرس المسبب لالتهابات المفاصل.

-منتجات الألبان قليلة الدسم مفيدة أيضاً لعلاج التهابات المفاصل بسبب احتوائها على الكالسيوم وفيتامين "د"، المهمان للعظام.

-البروكلى غنى بمادة "السلفورافين"، التى تحد من التهاب المفاصل.

-الشاي الأخضر غنى بمضادات الأكسدة التى تحد من الالتهابات وتبطئ من تآكل وتلف الغضاريف.

 

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