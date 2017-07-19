شكري يصل إلى بغداد في زيارة رسمية

هامبورج - (د ب أ):

عقب أعمال الشغب التي رافقت الاحتجاجات المناوئة لقمة مجموعة العشرين في هامبورج قبل نحو أسبوعين، رأى غالبية الألمان في استطلاع للرأي أن الدولة قللت من مخاطر التطرف اليساري.

وأيد وجهة النظر هذه 52% من الألمان، بينما عارضها 42% من الذين شملهم الاستطلاع.

وفي المقابل، أيد 26% فقط من الألمان وجهة نظر وزير الداخلية توماس دي ميزير في تحمل كل متظاهر قدم حماية لملثم أو فوضوي مسؤولية أعمال الشغب التي وقعت خلال القمة، بينما رفض 67% من الألمان تحميل المتظاهرين السلميين المسؤولية لمشاركتهم في احتجاجات شاركت فيها أيضا عناصر مثيرة للشغب.

يذكر أن مئات من أفراد الشرطة أصيبوا خلال أعمال الشغب التي وقعت على هامش قمة العشرين قبل نحو أسبوعين في هامبورج.

وقام مثيرو الشغب بسلب محال وإحراق سيارات وحواجز أمنية.

أجرى الاستطلاع معهد "فورسا" لقياس الرأي بتكليف من مجلة "شتيرن" الألمانية.

شمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 13 حتى 14 يوليو الجاري 1004 ألمان.