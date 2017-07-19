«الحريري» عن أزمة الوراق: لا أحد يرفض الإستثمار.. ولكن الدستور يجرم التهجير القسري

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أعلن النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وتكتل «25- 30» البرلماني، عن تقدمه بسؤال للدكتور على عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، بخصوص جزيرة الوراق والأحداث التى وقعت بها مؤخرًا.

وأوضح الحريري، أنه تابع من خلال وسائل التواصل الالكترونى محاولة إزالة عدد 700 منزل طبقا لما جاء على لسان المسئولين، وما نتج عن هذا الأمر من وفاة مواطن مصري وأصابت العشرات من المدنيين ووزارة الداخلية، معتبرًا أن مواقع التواصل الاجتماعى هى وسيلة الإعلام المتاحة فى ظل تعتيم إعلامى على أحداث كثيرة، على حد قوله.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن أهالي جزيرة الوراق قد اشتكوا من منع دخول بعض الإحتياجات الأساسية للمواطنين ومنع عمل المعديات النيلية بعد منتصف الليل، مشيرًا إلى تداول أنباء عن عرض من مستثمر غير مصري لاستغلال الجزيرة لتطويرها وتحويلها إلى مركز عالمى.

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وتابع: "لا أحد يرفض التطوير والإستثمار، ولكن الدستور يجرم التهجير القسري كما يسمح بنزع الملكية المنفعة العامة فقط، علما بأن أراضى الجزيرة مملوكة للأهالي، وهناك أحكام قضائية فى هذا الشأن".

وطالب عضو تكتل «25- 30» البرلماني،رئيس الوزراء بالإعلان عن خطة السلطة التنفيذية بخصوص بعض الجزر المتواجدة فى النيل ومنهم جزيرة الوراق.