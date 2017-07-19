أخبار عاجلة

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«الحريري» عن أزمة الوراق: لا أحد يرفض الإستثمار.. ولكن الدستور يجرم التهجير القسري

Google+ Print
«الحريري» عن أزمة الوراق: لا أحد يرفض الإستثمار.. ولكن الدستور يجرم التهجير القسري «الحريري» عن أزمة الوراق: لا أحد يرفض الإستثمار.. ولكن الدستور يجرم التهجير القسري

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وتكتل «25- 30» البرلماني، عن تقدمه بسؤال للدكتور على عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، بخصوص جزيرة الوراق والأحداث التى وقعت بها مؤخرًا.

وأوضح الحريري، أنه تابع من خلال وسائل التواصل الالكترونى محاولة إزالة عدد 700 منزل طبقا لما جاء على لسان المسئولين، وما نتج عن هذا الأمر من وفاة مواطن مصري وأصابت العشرات من المدنيين ووزارة الداخلية، معتبرًا أن مواقع التواصل الاجتماعى هى وسيلة الإعلام المتاحة فى ظل تعتيم إعلامى على أحداث كثيرة، على حد قوله.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن أهالي جزيرة الوراق قد اشتكوا من منع دخول بعض الإحتياجات الأساسية للمواطنين ومنع عمل المعديات النيلية بعد منتصف الليل، مشيرًا إلى تداول أنباء عن عرض من مستثمر غير مصري لاستغلال الجزيرة لتطويرها وتحويلها إلى مركز عالمى.

شاهد أيضا

وتابع: "لا أحد يرفض التطوير والإستثمار، ولكن الدستور يجرم التهجير القسري كما يسمح بنزع الملكية المنفعة العامة فقط، علما بأن أراضى الجزيرة مملوكة للأهالي، وهناك أحكام قضائية فى هذا الشأن".

وطالب عضو تكتل «25- 30» البرلماني،رئيس الوزراء بالإعلان عن خطة السلطة التنفيذية بخصوص بعض الجزر المتواجدة فى النيل ومنهم جزيرة الوراق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)