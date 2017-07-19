فالنسيا يرغب في ضم نجم سان جيرمان

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كشفت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء، عن رغبة نادي فالنسيا في ضم الدولي البولندي جريجورز كريتشوفياك المحترف بصفوف باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة «ليكيب» أن كريتشوفياك، الذي أبلغته إدارة باريس بعدم رغبتها في أن يستمر بصفوف الفريق رغم أن عقده لا يزال ساريًا لـ4 أعوام ورغم القيمة المرتفعة التي دفعها النادي لجلبه قبل عام واحد فقط مقابل 30 مليون يورو، غير مقتنع بفكرة الذهاب إلى فالنسيا.

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ولكن أصبح من المؤكد أن لاعب الوسط المدافع لن ينتقل للعب بصفوف أتلتيكو مدريد، بحسب ما أفادته مصادر من نادي «الكولتشونيروس» للصحيفة.

أما عن إمكانية الرحيل للعب في تركيا فتبدو هي الأخرى غير ممكنة للاعب البالغ 27 عامًا، الذي احترف في السابق بإشبيلية وعدة أندية فرنسية كبوردو وستاد ريمس، بعدما أصبحت أيضًا فكرة احترافه في ميلان الإيطالي مستبعدة.