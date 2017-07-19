شركة إعلام ألمانية ترفع دعوى دستورية في تركيا ضد اعتقال صحفي الألماني-التركي

إسطنبول/برلين - (د ب أ):

رفعت شركة "فيلت24" الألمانية للإعلام دعوى دستورية في تركيا ضد إيداع الصحفي الألماني-التركي دينيز يوجيل في السجن على ذمة التحقيق.

وعللت الشركة ذات المسؤولية المحدودة خطوتها التي اتخذتها أمس، الثلاثاء، باستمرار احتجاز يوجيل وانتهاك حرية الصحافة.

وقالت المديرة التنفيذية للشركة، شتيفاني كاسبار اليوم الأربعاء: "سنستخدم كافة الوسائل القانونية المتاحة لدينا للدفاع عن حرية التغطية الإخبارية لمراسلنا ودار نشرنا"، معتبرة الاتهامات الموجهة ضد يوجيل عارية من الصحة.

يذكر أنه تم إيداع يوجيل، الذي يعمل مراسلا لصحيفة "فيلت" الألمانية، في فبراير الماضي السجن على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب. وتطالب الحكومة الألمانية بالإفراج عنه.

وكان وزير العدل الألماني هايكو ماس ورئيس ديوان المستشارية بيتر ألتماير أعلنا أمس الثلاثاء أن الحكومة الألمانية سوف تدعم يوجيل في قضيته ضد أنقرة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.