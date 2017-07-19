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وزير النقل: 5 محاور ضخمة للكباري على النيل بتكلفة 3.412 مليار جنيه

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مصراوي Masrawy

وزير النقل: 5 محاور ضخمة للكباري على النيل بتكلفة 3.412 مليار جنيه

10:21 ص الأربعاء 19 يوليو 2017

وزير النقل: 5 محاور ضخمة للكباري على النيل بتكلفة 3.412 مليار جنيه

القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن الوزارة تنفذ حاليا عددا من المشروعات الضخمة للكباري على النيل وفروعه، بتكلفة استثمارية قدرها 3.412 مليار جنيه، من بينها مشروعان في الوجه البحري وثلاثة في صعيد .

وأضاف عرفات - في تصريحات له اليوم الأربعاء - أن تلك المشروعات تشمل محور كوبري الخطاطبة على النيل بالطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية بتكلفة (800 مليون جنيه)، ومحور كوبري بنها (الطريق الدائري الإقليمي) بمحافظة القليوبية بتكلفة 450 مليون جنيه (تم الانتهاء منه)، ومحور كوبري طما على النيل بمحافظة سوهاج بتكلفة (720 مليون جنيه)، ومحور كوبري كلابشة على النيل بمحافظة أسوان بتكلفة (642 مليون جنيه) وكذلك محور عدلي منصور على النيل بمحافظة بني سويف بتكلفة (800 مليون جنيه).

وأوضح وزير النقل أن محاور(طما،كلابشة،عدلي منصور) بالصعيد تتكون من مجموعة من الكباري، ستساهم فى ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، مشيرًا إلى وجود اهتمام خاص من الوزارة بتنمية الصعيد.

وأكد الوزير أن إنشاء طرق جديدة في الصعيد يأتي على رأس أولويات الوزارة للمساهمة في ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط شرق وغرب النيل، وأن هذا الاهتمام نابع من اهتمام المصرية بتنمية محافظات الصعيد.

وأشار الدكتور هشام عرفات إلى أن هناك عددا آخر من الكباري الجديدة التي سوف يتم تنفيذها بصعيد مصر وتشمل (محور سمالوط، ومحور ديروط، ومحور قوص) حيث يجري حاليا الانتهاء من إعداد الدراسات الاستشارية والتصميمات التنفيذية وإسناد هذه المحاور للشركات المنفذة.

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