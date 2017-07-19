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وزير التعليم يخفف عقوبة طلاب الثانوية بكفر الشيخ والمنوفية ويسمح لهم بدخول الدور الثاني

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم يخفف عقوبة طلاب الثانوية بكفر الشيخ والمنوفية ويسمح لهم بدخول الدور الثاني

10:16 ص الأربعاء 19 يوليو 2017

وزير التعليم يخفف عقوبة طلاب الثانوية بكفر الشيخ والمنوفية ويسمح لهم بدخول الدور الثاني

كتبت-ياسمين محمد:

كلف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة بإعمال قواعد التخفيف، وتطبيق السلطة المخولة للوزير في واقعتي إلغاء امتحان طلاب الثانوية العامة بلجنتين بإدارة بيلا بكفر الشيخ، ولجنة أخرى بإدارة الباجور بالمنوفية في جميع المواد، وبعد بحث الموضوع ودراسته، ومراعاة مستقبل هؤلاء الطلاب وتخفيفًا عليهم وإعمالًا لقواعد التفسير القانونى.

ووافق الوزير على الاكتفاء بإلغاء امتحان الطلاب فى المادة التى حدثت فيها المخالفة والسماح لهم بدخول امتحان الدور الثاني فى هذه المادة، وبالتالى أصبح القرار إلغاء امتحان هؤلاء الطلاب فى هذه المادة فقط مع تطبيق قواعد الدور الثانى وصرف النظر عن القرار الأول بإلغاء امتحانهم فى جميع المواد.

يأتي هذا في ضوء ما أثير حول واقعة إلغاء امتحان طلاب لجنتين فرعيتين ببيلا بمحافظة كفر الشيخ، وكذا إلغاء امتحان طلاب بلجنة أخرى بالباجور بمحافظة المنوفية، فى جميع المواد، وعدم دخولهم امتحان الدور الثانى، وإعادة العام واعتبار هذا العام عام رسوب، لما نسب لهم من وجود تطابق فى الإجابات تم إثباتها من خلال ثلاث لجان مختلفة فضلا عما أثبتته التحقيقات من وجود إثارة للشغب وإخلال بنظام الامتحان, وذلك فى امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى الحاالى 2016/2017 .

وبهذا القرار، فإن طلاب كفر الشيخ يؤدون الامتحان في مادة اللغة الانجليزية وطلاب المنوفية يؤدون الامتحان في مادة الإحصاء.

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