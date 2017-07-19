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وزير الخارجية يغادر يتوجه إلى بغداد للتهنئة بتحرير الموصل

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يغادر يتوجه إلى بغداد للتهنئة بتحرير الموصل

08:44 ص الأربعاء 19 يوليو 2017

وزير الخارجية يغادر يتوجه إلى بغداد للتهنئة بتحرير الموصل

سامح شكري وزير الخارجية

كتب - طه عبيد:
غادر وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الأربعاء، مطار القاهرة الدولي متوجهًا إلى بغداد في زيارة للعراق تستغرق عدة ساعات، للتهنئة بتحرير مدينة الموصل من تنظيم "داعش" الإرهابي، وبحث دعم علاقات التعاون بين والعراق.

يلتقى وزير الخارجية، خلال زيارته العراق، كل من الرئيس العراقي فؤاد معصوم، وإياد علاوي نائب الرئيس، وحيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء، وإبراهيم الجعفري وزير الخارجية، والدكتور سليم الجبورى رئيس مجلس النواب، وعددًا من القيادات والرموز السياسية العراقية.

ومن المقرر أن يجرى خلال اللقاء الاتفاق على تفعيل اللجنة المصرية العراقية العليا المشتركة برئاسة رئيسي مجلسي وزراء البلدين، ومناقشة عقد أولى اجتماعاتها في العاصمة العراقية بغداد قريبًا، وكذا التشاور حول أبرز مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك والموضوعات المتعلقة بحماية وصون الأمن القومي العربي.

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